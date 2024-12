Dow Jones fällt 8 Tage in Folge, Nasdaq-Allzeithoch - bricht Nvidia?

Der Dow Jones fällt acht Handelstage in Folge, während der Nasdaq 100 von Allzeithoch zu Allzeithoch steigt - und das, trotzdem das Schwergewicht Nvidia auffallend schwach ist und bei der Aktie ein Trendbruch droht. Aber was den Tech-Index Nasdaq stützt ist nun die Nvidia-Echoblase Broadcom: die Broadcom-Aktie steigt weitere 12% nach dem Anstieg von 24% vom Vortag - damit hat das Unternehmen an zwei Tagen mehr Marktkapitalisierung hinzugewonnen als das deutsche Marktkapitalisierungs-Schwergewicht SAP insgesamt auf die Waage bringt. Nun sind seit elf Handelstagen in Folge mehr US-Aktien gefallen als gestiegen - das gab es zuletzt im September 2001. Jetzt Dow Jones long und Nasdaq 100 short gehen?

Hinweise aus Video: