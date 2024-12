Europas Autobauer im Dilemma: Verbrenner-Preise rauf, Elektro-Preise runter

Die neuen Vorgaben zwingen die Hersteller, mindestens 20 Prozent ihrer Verkäufe mit Elektrofahrzeugen zu erzielen, um hohe Strafzahlungen zu vermeiden. Bisher liegt der Anteil von Elektroautos in Europa bei nur 13 Prozent, so die European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).

Autohersteller wie Volkswagen, Renault und Peugeot haben die Preise für Verbrenner in den vergangenen Monaten schrittweise erhöht. Renault hob die Preise einiger Benzinmodelle wie den Clio SCE 65 um 300 Euro an, während Hybridmodelle preislich unverändert blieben. Peugeot erhöhte in Frankreich die Preise für alle Modelle außer den vollelektrischen Varianten um bis zu 500 Euro. Das Unternehmen bezeichnete die Anpassung als "wirtschaftliche Aufwertung".

"Die Autohersteller lenken die Nachfrage gezielt in Richtung Elektrofahrzeuge, um ihre CO2-Ziele zu erreichen und hohe Strafzahlungen zu vermeiden", erklärt Beatrix Keim vom Center for Automotive Research.

Risiken für die Branche

Dennoch könnte die Strategie scheitern. Eine Quelle aus einem großen europäischen Autokonzern warnt:

Die Preiserhöhung für Verbrenner reduziert die Produktion und trifft die gesamte Wertschöpfungskette, inklusive Zulieferer.

Analysten wie Denis Schemoul von S&P Global sehen die höheren Preise für Benziner als eine "indirekte Subvention" für Elektroautokäufer. Die Mehreinnahmen finanzieren Rabatte, die den Absatz von Elektrofahrzeugen ankurbeln sollen.

Rabatte und Marktprognosen

Volkswagen senkte den Preis seines Elektro-Kompaktwagens ID3 zuletzt in mehreren Märkten, darunter Deutschland, wo das Modell nun unter 30.000 Euro kostet. Alastair Bedwell von GlobalData prognostiziert, dass die Verkäufe von Elektroautos in Europa bis 2025 um 41 Prozent auf 3,1 Millionen Fahrzeuge steigen werden.

In Großbritannien warnen Branchenverbände jedoch vor den hohen Kosten der Regulierung. Die neuen Ziele könnten Autohersteller in diesem Jahr etwa 7,6 Milliarden US-Dollar kosten, wovon rund 4 Milliarden US-Dollar auf Rabatte entfallen.

Alternative Strategien zur Emissionsvermeidung

Einige Hersteller setzen auf Kooperationen, um Strafzahlungen zu vermeiden. Suzuki vereinbarte im Oktober eine Partnerschaft mit Volvo, das über einen starken Elektroauto-Marktanteil verfügt. "Das minimiert das Risiko für Suzuki nahezu vollständig", sagt Charles Lester von der Beratungsfirma Rho Motion.

Die Forderung nach Lockerung der Ziele

Trotz der Maßnahmen bleibt die Hoffnung, dass die EU die Emissionsziele lockert. Luc Chatel, Präsident der französischen Autolobby PFA, äußerte Kritik an den strengen Vorgaben:

Ich kann nicht genug Elektroautos verkaufen und werde für Verbrenner bestraft. Was soll ich dann produzieren, Pferdekutschen?

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion