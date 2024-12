Fraktionsmanager betont Geschlossenheit der Union

Erster gemeinsamer Auftritt von Merz und Söder im Wahlkampf

Frei sagte, zwischen CDU und CSU und insbesondere zwischen den beiden Vorsitzenden gebe es "ein ganz hohes Maß an Übereinstimmung". Beide würden häufig miteinander sprechen. "Und das führt dazu, dass wir tatsächlich auch als Union auftreten können", fügte Frei hinzu.

Frei: Müssen mit schmutzigem Wahlkampf rechnen



Nach den harten und teils persönlichen Attacken in der Debatte um die Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag im Bundestag sagte Frei, er "hoffe sehr, dass wir einen fairen Wahlkampf erleben, bei dem es um die Sache geht und die Argumente in der Sache". Das, was man in der Debatte um die Vertrauensabstimmung erlebt habe, zeigt aber, "dass wir mit einem sehr harten, vielleicht sogar schmutzigen Wahlkampf rechnen müssen".

Unionsparteien mit Steuersenkungen und harter Migrationspolitik

Im schon am Wochenende bekannt gewordenen Entwurf des Wahlprogramms versprechen die Unionsparteien, nach einem Sieg bei der Bundestagswahl zahlreiche Steuern zu senken und einen faktischen Aufnahmestopp für illegale Migranten durchzusetzen. Zudem soll eine Wehrpflicht eingeführt und die Ukraine weiter unterstützt werden. Geplant ist auch als "Altersvorsorge von Kindesbeinen" an ein staatlich gefördertes Wertpapier-Depot für jedes Kind./bk/had/ctt/DP/ngu