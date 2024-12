Softbank investiert groß: Eine Milliardenankündigung nach Trumps Geschmack

Amazon und Meta haben bereits angekündigt, jeweils 1 Million US-Dollar für Trumps Amtseinführung spenden zu wollen. OpenAI-Chef Sam Altman beteiligt sich ebenfalls mit 1 Million US-Dollar an den Feierlichkeiten am 20. Januar.

Der designierte US-Präsident Donald Trump gefällt sich in seinem Image als wirtschaftsfreundlicher Deal-Macher. Schon vor der Amtseinführung versuchen daher zahlreiche Tech-CEOs und Branchengrößen, sich mit der neuen US-Regierung gut zu stellen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Trump empfängt in Vorbereitung auf seine neue Amtszeit unterdessen bereits Staats- und Unternehmenschefs auf seinem Anwesen in Florida. Eine besonders große Ankündigung hatte dabei Masayoshi Son, Chef und Gründer des japanischen Softbank-Konzerns, im Gepäck.

Bei einem Auftritt mit Donald Trump kündigte Son ein 100-Milliarden-US-Dollar-Investment für die USA an. Die Investition soll in den kommenden vier Jahren 100.000 neue Jobs schaffen und konzentriert sich auf Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Energieinfrastruktur. "Ich möchte den großartigen Sieg von Präsident Trump feiern. Mein Vertrauen in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist unglaublich gewachsen mit diesem Sieg."

Trump sprach von einem "Beweis für das Vertrauen in Amerikas Zukunft". Die Kasse der Japaner ist nach dem Börsengang von Softbanks Chipdesigner Arm Holdings, deren Wert sich auf 160 Milliarden US-Dollar beläuft, groß genug. Softbank hält noch immer rund 90 Prozent an Arm.

Softbank-Aktien reagierten positiv auf die Ankündigung und legten seit Montag bereits mehr als 5 Prozent zu. Seit Jahresanfang hat die Aktie mehr als 55 hinzugewonnen. Ähnlich wie 2016, als Son ebenfalls 50 Milliarden US-Dollar zusagte, bleibt jedoch unklar, inwieweit die Mittel tatsächlich "neu" sind. Bloomberg berichtete bereits vor der Wahl, dass Softbank ein 100-Milliarden-US-Dollar-Projekt zur Entwicklung von KI-Chips plante.

Trump setzt auf Deregulierung und Steuererleichterungen, um Investitionen in die USA zu lenken. Während er beschleunigte Genehmigungen für Milliardenprojekte verspricht, sind Analysten skeptisch. Viele derartige Ankündigungen, wie damals bei Ford, basierten häufig auf längst geplanten Vorhaben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 626,33 $ , was eine Steigerung von +0,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer