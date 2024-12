DHL Group leiden unter Konjunkturschwäche

alexwking schrieb 03.12.24, 08:34

Gestern hat das Aktien Rückkauf Programm begonnen:

Quelle Walstreet Online



Deutsche Post AG hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das ursprünglich bis zu 50 Millionen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro umfasste.

Die Anzahl der zurückzukaufenden Aktien wurde in mehreren Schritten auf bis zu 130 Millionen und den Gesamtkaufpreis auf bis zu 4 Milliarden Euro erhöht.

Der Rückkauf erfolgt über die Börse und begann am 8. April 2022, mit einer geplanten Laufzeit bis spätestens Dezember 2025.

Bisher wurden fünf Tranchen im Gesamtvolumen von ca. 3 Milliarden Euro und einem Anteil von ca. 6,4 % am Grundkapital durchgeführt.

Die Aktien werden für verschiedene Zwecke verwendet, darunter die Bedienung von Vergütungsprogrammen und die Erfüllung von Verpflichtungen aus Wandelschuldverschreibungen.

Eine sechste Tranche mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro ist für den Zeitraum vom 3. Dezember 2024 bis spätestens 30. Juni 2025 geplant.