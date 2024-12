Neue GHGW-Anlage auf der A6 in Betrieb (FOTO)

Zürich (ots) - Auf der Autobahn A6 zwischen Bern und Thun wurde Anfang dieses

Jahres eine neue Anlage für die Geschwindigkeitsharmonisierung und

Gefahrenwarnung erfolgreich in Betrieb genommen. Als Experten in der Verkehrs-

und Systemplanung hat YAVER Infrastructure & Services GmbH bei der Planung und

Realisierung dieses Projekts eine entscheidende Rolle gespielt.



Schnell und flexibel von der Planung zur Inbetriebnahme





Die Anlage ist mit geringem materiellem Aufwand und sehr modularem Aufbaurealisiert worden. Die Fundamente sind nicht im Boden eingelassen. AlleVerbindungen für die Energieversorgung sowie diejenigen zu den Signalen undRadarsensoren sind steckbar. Bei der Installation mussten dadurch keineAnschlussarbeiten erbracht werden. Die Kommunikation zwischen den 28Lokalsteuerungen und dem zentralen Verkehrsrechner erfolgt über das öffentliche4G-Netz der Swisscom.Die Algorithmen der Steuerung analysieren den Verkehr und erstellen eineoptimale Signalisierung auf der gesamten Strecke.YAVER setzt Projekt in Rekordzeit umDas Team von YAVER war für die Planung und Bauleitung der Systemtechnik und dieEinbindung in das übergeordnete Leitsystem verantwortlich. Es ist gelungen, dasvollständige Projekt - vom Zeitpunkt des Planungsbeginns bis zurInbetriebsetzung - in nur 14 Monaten zu realisieren."Wir sind stolz darauf, dieses innovative Projekt in Rekordzeit umgesetzt zuhaben. Die neue Anlage zeigt, wie schnell und flexibel wir komplexeVerkehrssysteme umsetzen können. Die Verkehrsteilnehmer profitieren bereitsjetzt von einer höheren Sicherheit und einem besseren Verkehrsfluss", schließtBeat Hiller, Geschäftsführer von YAVER Infrastructure & Services GmbH(https://yaver.ch/) .Über YAVERDie YAVER Infrastructure & Services GmbH ist ein führendes Ingenieurs-,Planungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Das Unternehmen hat seinenSitz in Zürich und ist spezialisiert auf Elektrifizierung, Automatisierung undDigitalisierung der Bundesautobahnen und entwickelt unter anderem Lösungen zurVerkehrsberuhigung, Lärmreduzierung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. YAVERhat bereits zahlreiche Projekte im Bereich der Betriebs- undSicherheitsausrüstung auf Autobahnen und im städtischen Verkehr erfolgreichumgesetzt.