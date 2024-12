Thyssenkrupp Nucera auf Sechswochenhoch nach Zahlen

Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Wochen und notierten zuletzt 9,3 Prozent höher bei 9,78 Euro. Damit standen sie an der Spitze des SDax der kleineren deutschen Werte. Allerdings verblieben sie in der Seitwärtsspanne der vergangenen Monate unterhalb von 10 Euro. Für das laufende Jahr lautet die Kursbilanz verheerende minus 47 Prozent, womit sie zu den schwächsten SDax-Werten gehören.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera haben ihre Erholung seit Anfang Dezember am Dienstag beschleunigt fortgesetzt. Der Elektrolysespezialist schlug sich mit seinen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 und dem Ausblick auf die laufende Periode besser als befürchtet.

Thyssenkrupp Nucera verbuchte in den zwölf Monaten bis Ende September einen operativen Verlust (Ebit) von 14 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 25 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Nucera steckt derzeit viel Geld in sein Wasserstoffgeschäft, was auf die Ergebnisse drückt. Für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigte sich das Unternehmen vorsichtig. Die langfristigen Wachstumsaussichten seien aber intakt, versicherte Unternehmenschef Werner Ponikwar.

Die Ergebnisse und der Ausblick des Elektrolysespezialisten lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, kommentierte Analyst Erwan Kerouredan von der kanadischen Bank RBC. Sein Kollege Michele della Vigna von Goldman Sachs bemerkte, dass die operative Marge besser als erwartet ausgefallen sei, auch wenn Thyssenkrupp Nucera immer noch nicht profitabel sei./edh/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 13.913 auf TTMzero (17. Dezember 2024, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %. Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+125,41 % bedeutet.