Nvidia-Korrektur: Droht ein Markt-Beben, wenn diese Schlüsselmarke fällt?

"Man braucht Nvidia und man braucht ihre Chips für die Infrastruktur", kommentiert Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer bei Truist. Und weiter: "Aber ich denke, der Markt sagt auch, dass es darüber hinaus noch andere Nutznießer gibt. Es gibt eine Rotation innerhalb der Magnificent Seven, die wir in diesem Jahr bereits ein paar Mal gesehen haben."

Der Markt wartet weiterhin auf Belege dafür, wie schnell das Unternehmen den Absatz seiner Blackwell-Chips steigern kann. Während erwartet wird, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit weiterhin dominant auf dem Markt für KI-Prozessoren bleibt, sieht es sich mit einigen geopolitischen Herausforderungen konfrontiert.

Denn die USA bereiten Regeln vor, die Obergrenzen für den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips in Regionen wie Südostasien und dem Nahen Osten einführen würden, um Chinas Zugang zu Rechenleistung, die in anderen Ländern gehostet wird, einzuschränken. Das berichtete das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Nvidia hat aber auch mit den immensen Erwartungen zu kämpfen, die durch das eigene atemberaubende Wachstum in den letzten zwei Jahren gesetzt wurden. Die von FactSet befragten Analysten sind sich einig, dass der Umsatz von Nvidia bis 2025 um 55 Prozent auf 191,45 Milliarden US-Dollar steigen wird, verglichen mit den Erwartungen, dass er sich bis 2024 auf 123,37 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird.

Broadcom übernimmt!

Anleger könnten auch ungeduldig werden und nach anderen Aktien suchen. Broadcom beispielsweise hat am Montag auf einem Rekordhoch von 250 US-Dollar geschlossen. Die Titel stiegen bereits am Freitag um 24 Prozent und haben erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar an Marktwert geknackt, nachdem CEO Hock Tan sagte, dass die Marktchancen des Unternehmens im Bereich KI für Beschleuniger und Netzwerke im Geschäftsjahr 2027 zwischen 60 und 90 Milliarden US-Dollar liegen würden.

"Die Kommentare von Broadcom in der vergangenen Woche haben die Momentum-Investoren wahrscheinlich dazu veranlasst, dort nach noch schnellerem Wachstum zu suchen", sagte Kim Forrest, Chief Investment Officer bei Bokeh Capital Partners.

Und weiter: "Das Momentum hat [Nvidia] angetrieben. Ich glaube nicht, dass das Momentum [die Aktie] schon ganz abwürgen wird, aber das Momentum tut, was das Momentum tut, nämlich nach dem Highflyer suchen."

Der technische Analyst C O'Hara von Roth MKM hat am Sonntag außerdem davor gewarnt, dass die Nvidia-Aktie in dieser Woche vor einem wichtigen technischen Test steht. "Diese Woche erwarten wir einen weiteren Test einer Zone mit wichtiger Chart-Unterstützung für Nvidia. Der Bereich von 125 US-Dollar/130 US-Dollar wird für die Bullen von entscheidender Bedeutung sein. Wenn Nvidia nachgibt und die Breite weiter nachlässt, wird der Markt sicherlich ins Straucheln geraten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





