Interessenvertretung für Gebäudehülle wird gestärkt - BuVEG gewinnt zwei neue Mitglieder

Berlin (ots) - Der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) hat

bei seiner am 6. Dezember erfolgten Mitgliederversammlung gleich zwei neue

Mitglieder zum Beginn des nächsten Jahres aufgenommen: Die weltweit tätige

Baumit Gruppe und den Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte

hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF).



Baumit ist einer der führenden Hersteller von zukunftsweisenden Baustoffen und

unterstreicht mit seinem Beitritt zum BuVEG die Wichtigkeit der

Bauproduktbranche für das politische Geschehen. Der FVHF repräsentiert als

Fachverband eine bauphysikalisch hochinnovative Lösung im Bereich Fassadenbau,

deren Bedeutung sich zukünftig immens erhöhen wird.





Der BuVEG bündelt seit dem Jahr 2016 die Interessen wichtiger Unternehmen ausden Bereichen Dämmstoffe, Fenster, Fassaden, Putzsystemen und Steinen. Mit derGründung des Verbands wurde eine wichtige Lücke in der politischenInteressenvertretung geschlossen: Nur durch das dynamische Zusammenspiel vielerBauteile in Gestalt der energieeffizienten Gebäudehülle wird das optimalePotenzial für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand entfaltet.Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffizienteGebäudehülle e.V. (BuVEG): "Wir freuen uns außerordentlich, zwei besondereAkteure der Branche in unserem Verband begrüßen zu dürfen. Die aktuellangespannte Lage in der Bauwirtschaft erfordert umso mehr eine starkeInteressenvertretung. Die Stärkung durch die neuen Mitglieder ist auch einZuspruch für die geleistete Arbeit unseres Verbands."Helmut Batscheider, Geschäftsführer Baumit: "Als einer der führender Herstellervon Baustoffen im Bereich der Farb-, Dämm-, Putz-, Sanier- und Bodensystemefreuen wir uns, dem BuVEG beizutreten. Baumit hat sich mit seinen Baustoffenseit Jahrzehnten dazu verschrieben, Neubau und Sanierung auf eine gesunde,nachhaltige und energieeffiziente Weise zu ermöglichen. Der BuVEG hat sichgegenüber der Politik nun seit acht Jahren als renommierter Ansprechpartner inder deutschen Politik verdient gemacht, sodass wir unsere Interessen hierbestens vertreten sehen."Wolfgang Häußler, Geschäftsführer des Fachverbands Baustoffe und Bauteile fürvorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF): "Mit dem Beitritt zum BuVEGzeigt der Fachverband für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (FVHF) diestrategische Zielsetzung und den Wunsch, seine Expertise in einem größeren,politisch einflussreicheren Rahmen einzubringen. Die Mitgliedschaft ist einlogischer Schritt, um die Bedeutung energieeffizienter Fassadensysteme zuunterstreichen und deren Vorteile nicht nur technisch, sondern auch politischund gesellschaftlich sichtbarer zu machen. Wir freuen uns auf die gemeinsameArbeit, um der energieeffizienten Gebäudehülle im deutschen Gebäudebestand nochmehr Gewicht zu verleihen."