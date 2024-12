Marketing-Experte verrät, warum das der Todesstoß für viele Unternehmen sein wird - und wie es besser geht (FOTO)

Gochsheim (ots) - Mittelständische Unternehmen stehen aktuell mehr denn je vor

einer angespannten Lage - rückläufige Aufträge, schwächelnde Nachfrage und eine

stagnierende gesamtwirtschaftliche Entwicklung setzen ihnen zunehmend zu. In

dieser schwierigen Situation wollen viele Betriebe dennoch ihre Marktposition

sichern und neue Kunden gewinnen, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Demgegenüber wird aber gerade in Krisenzeiten oft am Marketing gespart - meist

in der Annahme, entsprechende Investitionen würden nicht unmittelbar zur

Stabilität des Unternehmens beitragen.



Dabei handelt es sich allerdings um einen fatalen Trugschluss, denn diese

Kürzungen schwächen genau das, was jetzt besonders wichtig ist: Sichtbarkeit,

Kundenbindung und die Fähigkeit, Marktanteile auszubauen. Der folgende Beitrag

beleuchtet die drohenden Folgen solcher Einsparungen und zeigt, warum Marketing

speziell in herausfordernden Zeiten als Investition in die Zukunft des

Unternehmens betrachtet werden muss - inklusive klarer Handlungsstrategien, die

speziell der Mittelstand jetzt ergreifen sollte, um auf Dauer bestehen zu

können.







Mittelstand prägen



Betrachtet man die aktuelle Situation des deutschen Mittelstands etwas genauer,

wird schnell deutlich, dass sich die genannten Herausforderungen in nahezu allen

Branchen bemerkbar machen. So ergab etwa eine Umfrage des Verbands der

Automobilindustrie (VDA) im November 2024, dass etwa 50 Prozent der Unternehmen

des automobilen Mittelstands im bisherigen Jahresverlauf hinter ihren

Erwartungen zurückblieben. Mit circa 17 Prozent rechnet hingegen nur ein kleiner

Teil im kommenden Jahr mit einer Erholung, während 38 Prozent der Befragten

sogar von einer Verschlechterung ausgehen.



Auch in anderen Wirtschaftsbereichen zeigt sich ein ähnliches Bild: Der

Mittelstandsverbund ZGV e. V. berichtete etwa, dass nur ein Fünftel der

Verbundgruppen in Deutschland eine positive Entwicklung verzeichnet.

Gleichzeitig korrigierte die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das BIP

auf 0,2 Prozent nach unten und signalisierte damit eine Stagnation unserer

Wirtschaft. Und damit nicht genug: Zusätzlich meldete auch das ifo Institut

einen Rückgang der Auftragseingänge, was die sinkende Nachfrage in der Industrie

weiter unterstreicht. Zahlreiche mittelständische Unternehmen kämpfen also gegen

eine Reihe von wirtschaftlichen Schwierigkeiten.



Fehlende Messbarkeit und ihre Folgen: Warum Marketing oft zuerst gekürzt wird



Obwohl die meisten Unternehmer durchaus um die Wichtigkeit gezielter





