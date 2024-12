Spitch AG bezieht neues Hauptquartier in Zürich / Vom Schweizer Startup zum Global Player binnen zehn Jahren mit KI-basierten Dialogsystemen

Frankfurt (ots) - Was vor rund zehn Jahren als Schweizer Start-up in einem

Seit seiner Gründung hat sich Spitch zu einem führenden Treiber derTransformation von Kontaktcentern und des automatisierten Kundenserviceentwickelt. Mit der Entwicklung der erstenOmnichannel-Conversational-AI-Plattform in der Schweiz, die ohnegrenzüberschreitenden Datentransfer auskommt, hat Spitch neue Maßstäbe in SachenEffizienz und Datensicherheit gesetzt.Die Mitarbeitenden in Kontaktcentern werden von repetitiven Routinetätigkeitenentlastet, was Raum für kreativeres und zielgerichteteres Arbeiten im Diensteder Kunden schafft. Die innovativen Lösungen von Spitch haben entscheidend dazubeigetragen, dass lange Warteschleifen und das Risiko mehrfacher Weiterleitungenimmer häufiger der Vergangenheit angehören. Kundenanfragen könnenkanalübergreifend schnell, präzise und unkompliziert bearbeitet werden -jederzeit und überall.Diese Innovationskraft wird durch eine kontinuierliche Erweiterung desProduktportfolios (https://spitch.ai/gsw/products/) untermauert. Viele der vonSpitch angebotenen Lösungen, entwickeln sich zu neuen Industriestandards.Gleichzeitig setzen sie neue Maßstäbe in der automatisierten Kundeninteraktionund bieten Unternehmen skalierbare, sichere und zukunftsorientierte Lösungen.Neues Kapitel in der UnternehmensentwicklungDer neue Hauptsitz mit seinem größeren räumlichen Angebot schlägt ein neuesKapitel in der Unternehmensentwicklung auf. Die Expansion ermöglicht es Spitch,Kunden und Partner noch besser zu bedienen und gleichzeitig die Innovationen imBereich der dialogorientierten KI dezidiert weiter voranzutreiben. Dazu AlexeyPopov, Gründer und CEO von Spitch: "Die tektonischen Verschiebungen in derKI-Technologie senden echte Schockwellen durch die Märkte. Die neuen Fähigkeitenmüssen noch genutzt und richtig eingesetzt werden, um geschäftlich sinnvoll zusein. Die große Herausforderung sind dabei die Turbulenzen auf dem Markt; dashauptsächliche Heilmittel ist Pragmatismus und ein strategischer Ansatz, denSpitch immer mit einem Mehrwert durch seine Partner liefert."Um der stetig wachsenden Nachfrage nach KI-basierten Sprach- undTextdialogsystemen gerecht zu werden, setzt Spitch auf ein umfangreichesNetzwerk strategischer Partnerschaften. Mit qualifizierten Partnern wie Genesys,Swisscom, NTT Data, Adnovum, UMB, Asystel-BDF, Konecta, NextIP, Inventx undIntrarom arbeitet Spitch eng zusammen, um innovative Lösungen effizient undzielgerichtet weltweit bereitzustellen. Diese Kooperationen bilden die Basis fürden erfolgreichen indirekten Vertrieb und die kontinuierliche Skalierung derSpitch-Technologien.Über Spitch: Die Spitch AG (https://spitch.ai/) mit Präsenz in zahlreicheneuropäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbietervon Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systemeverstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn desGesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, dieNatural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und MachineLearning (ML) sowie Large Language Models (LLM) und Retrieval-AugmentedGeneration (RAG) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedlicheModule auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einerkundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaftenCall- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen,der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichenDienst.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:info@spitch.ch, Web: http://www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de,http://www.facebook.de/euromarcomWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134046/5932302OTS: Spitch AG