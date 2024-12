Gründer sehen in Deutschland keinen Mehrwert - Insider verrät, was sich für Start-ups dringend ändern muss (FOTO)

Potsdam (ots) - Die Start-up-Szene in Deutschland kämpft. Finanzierungen sind

schwer zu bekommen, der bürokratische Aufwand bremst und das Wachstumspotenzial

leidet. Der Deutsche Start-up-Verband warnt: Die Bedingungen hierzulande setzen

junge Unternehmen im internationalen Vergleich massiv unter Druck. Ohne gezielte

Unterstützung bleibt das Potenzial oft ungenutzt.



Es fehlt an Risikokapital und flexiblen Strukturen. Das hemmt die Entwicklung

junger Unternehmen enorm. Viele Gründer in Deutschland kämpfen deshalb mit

Hürden, die anderswo längst beseitigt wurden. Um im globalen Wettbewerb zu

bestehen, besteht dringender Handlungsbedarf in der Förderung und Unterstützung

der deutschen Start-up-Szene. Was sich in Deutschland für Start-ups ändern muss,

erklärt dieser Beitrag.









Die deutsche Start-up-Szene steht derzeit vor großen Herausforderungen. Laut

Statista hat die Anzahl der Insolvenzen und Liquidationen von deutschen

Start-ups seit 2021 zugenommen. Bereits im Oktober 2024 lag die Zahl der

Insolvenzen mit 279 Fällen bei rund 98 Prozent des Vorjahreswertes. Die Gründe

für diese Entwicklung sind vielfältig: Zum einen belastet die anhaltende

wirtschaftliche Schwäche Start-ups. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten in

vielen Bereichen, unter anderem die eklatanten Energiepreise, die die

Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Die Inflation führt zudem zu einer

Zurückhaltung bei Konsumenten, was die Umsätze deutlich schmälert.



Gleichzeitig ist ein Rückgang der Wagniskapitalinvestitionen in Start-ups

festzustellen, wobei Wagniskapital vor allem in Wachstumsphasen entscheidend

ist. Diese verhaltene Investitionsfreudigkeit ist beispielsweise auf die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Investoren sind schlicht und

ergreifend vorsichtiger und selektieren stärker, vor allem wenn es um

risikoreichere Geschäftsmodelle geht. Prognosen zufolge werden die Investitionen

in europäische Start-ups im Jahr 2024 auf rund 45 Milliarden

verglichen mit 47 Milliarden Dollar im Vorjahr und einem Rekordhoch von 101

Milliarden Dollar im Jahr 2021. In Deutschland sollen die Investitionen auf etwa

6,7 Milliarden Dollar fallen, gegenüber 7,1 Milliarden Dollar im Jahr 2023.



Zahlreiche Herausforderung bei der Finanzierung von Projekten



Doch das sind lange nicht die einzigen Hürden, die es zu überwinden gilt. Ein

weiteres Hindernis sind die hohen Anforderungen an Sicherheiten, die

traditionelle Banken bei der Kreditvergabe stellen. Start-ups, die immaterielle

Vermögenswerte und innovative Konzepte haben, können diese Sicherheiten häufig

nicht erfüllen, was sie von klassischen Finanzierungswegen ausschließt.





