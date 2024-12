AOP Health besetzt weiter Führungspositionen

Wien (ots) - Das global tätige Pharmaunternehmen AOP Health stellt sich weiter

für das Wachstum auf. Dafür wurde die Position des Vice President of Market

Access, Public Affairs & Patient Advocacy geschaffen und besetzt und die des

Area Director DACH neu vergeben.



Mag. Bettina Bernhard, MIM MBA, ist neue Vice President Market Access, Public

Affairs & Patient Advocacy





Seit Juni 2024 leitet Bettina Bernhard die Bereiche Market Access, PublicAffairs und Patient Advocacy bei AOP Health. In dieser Rolle ist sie dafürverantwortlich, die Produkte des Unternehmens den Patient*innen in denverschiedenen Märkten zugänglich zu machen, sowie die Pflege und den Ausbau vonBeziehungen zu politischen Entscheidungsträgern, europäischenInteressenvertretungen und die enge Zusammenarbeit mitPatient*innenorganisationen voranzutreiben.Für die Molekulargenetikerin und Wirtschaftswissenschafterin ist ihre Arbeitmehr als nur Zahlen und Strategien: Sie sieht es als zentrale Mission ihrerAbteilung, sicherzustellen, dass die richtigen Therapien die richtigenPatient*innen erreichen und das zu einem Preis, der fair ist.Für Bettina Bernhard liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit allerFunktionen im Unternehmen: "Wenn wir für Patient*innen Großes erreichen wollen,können wir das nur gemeinsam schaffen" meint Bernhard.Michael Lange, PhD, ist Area Director der DACH-RegionSeit Juni 2024 führt der studierte Biophysiker und Biologe Michael Lange die AOPHealth DACH-Region - eine der bedeutendsten Wachstumsregionen des globalenUnternehmens. In seiner neuen Position verfolgt Lange das Ziel, über dieLandesgrenzen hinwegzublicken und Synergiepotenziale zwischen Deutschland,Österreich und der Schweiz zu nutzen. Er meint: "Die sprachlichen undstrukturellen Gemeinsamkeiten der Länder, insbesondere die Markt- undErstattungssituation, sind eine starke Basis für effizientere Zusammenarbeit undnachhaltiges Wachstum."Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich Digitalisierung. Sotreibt Lange beispielsweise die Einführung integrierterMultichannel-Marketing-Ansätze voran, um die Bereiche Marketing, Vertrieb undMedizin optimal zu verknüpfen. Neben der externen Marktstrategie fokussiert sichLange auf die Organisationsentwicklung innerhalb der Region.Über AOP HealthDie AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP OrphanPharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP HealthGroup ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innenmit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den über 25 Jahrenihres Bestehens hat sich die AOP Health Gruppe zu einem etablierten Anbieter vonintegrierten Therapielösungen entwickelt. Sie ist von ihrem Hauptsitz in Wienund über ihre Tochtergesellschaften sowie ihre Repräsentanzen in ganz Europa,dem Nahen Osten und über Partner*innen weltweit tätig. Mit dem Claim "Needs.Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht:Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklungund eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse allerStakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowieder behandelnden Ärzt*innen.Pressekontakt:AOP Orphan Pharmaceuticals - Member of the AOP Health GroupDI Isolde FallyTelefon: 06765004048E-Mail: mailto:isolde.fally@aop-health.comWebsite: https://www.aop-health.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54768/5932342OTS: AOP Orphan Pharmaceuticals AG