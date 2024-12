Mehr Projekte für Jüngere gegen Fake News

BERLIN (dpa-AFX) - Zahlreiche Medienhäuser wollen junge Leute mit Workshops und regionalen Projekten gegen Falschnachrichten wappnen. Die gemeinsame Initiative #UseTheNews baut ihre sogenannten Newscamps aus und schiebt zusätzliche lokale Modellprojekte an, wie das Netzwerk in Berlin zu den Plänen für 2025 mitteilte. Zudem soll ein Kompetenzzentrum mit Partnern entwickelt werden, in dem Journalisten und Pädagogen mit Jugendlichen zusammenarbeiten können.

2024 hatte das Netzwerk ein "Jahr der Nachricht" ausgerufen. Ziel ist es gewesen, die Nachrichtenkompetenz junger Zielgruppen auszubauen. Knapp eine Million Accounts auf Instagram und TikTok konnte die Initiative nach eigenen Angaben erreichen. Mehr als 4000 Jugendliche und junge Erwachsene kamen zu 43 Newscamps. Es gab auch Modellprojekte zwischen Schulen und Regionalmedien.