Einleitung des Verfahrens für eine Erstnotierung von METLEN Energy & Metals an der Londoner Börse

Athen, Griechenland & London (ots/PRNewswire) - METLEN Energy & Metals SA

("METLEN") (ATHX: MYTIL) (ehemals MYTILINEOS), ein weltweit führender Industrie-

und Energiekonzern, gibt bekannt, dass der Entwurf eines

Börsenzulassungsprospekts im Zusammenhang mit der Börsennotierung der Aktien

einer neu gegründeten britischen Gesellschaft, METLEN Energy & Metals Limited ("

METLEN Limited "), bei der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zur

Prüfung eingereicht wurde. Es ist beabsichtigt, dass METLEN Limited die oberste

Muttergesellschaft der METLEN-Gruppe wird, in Übereinstimmung mit ähnlichen

Präzedenzfällen auf dem griechischen Markt. Dies ist der erste Schritt im

regulatorischen Verfahren, das für eine mögliche Notierung an der Londoner Börse

im Jahr 2025 erforderlich ist.



Die Einreichung bei der FCA folgt auf den Abschluss einer strategischen

Überprüfung durch METLEN, die im April dieses Jahres angekündigt wurde und bei

der eine mögliche Notierung an einer internationalen Börse, einschließlich der

Londoner Börse, innerhalb der folgenden 12-18 Monate in Betracht gezogen wurde.





