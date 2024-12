Teslas Fahrt durch 2024: Von der Krise zum Vollgas

Zu Beginn des Jahres 2024 knüpfte Tesla an die starke Performance des Vorjahres an, als sich der Aktienkurs mehr als verdoppelte und bei 248,48 US-Dollar schloss, was einer Bewertung von etwa 790 Milliarden US-Dollar entsprach. Doch schon im April erreichte die Aktie mit 138,80 US-Dollar ihren tiefsten Intraday-Punkt des Jahres, was einem Rückgang von minus 44,1 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn entsprach.

Ein entscheidender Moment kam im Oktober, als nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal und einem weiteren Schub durch den Wahlsieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die Aktie um beeindruckende 104,2 Prozent im Jahresvergleich zulegte. Seit dem Quartalsbericht hat sich die Dynamik von Tesla enorm gesteigert.