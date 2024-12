Biotech-Verband fordert Neuerungen für den Technologietransfer

Berlin (ots) - Der Biotechnologiebranchen-Verband BIO Deutschland e. V.

veröffentlicht heute sein Positionspapier "Von Wissenschaft zu Wirtschaft:

Technologietransfer und Translation ausbauen - 2024". Die Transfer-Expertinnen

und -Experten des Verbandes führen darin neun Kernforderung bzw.

Handlungsempfehlungen auf, um den in Deutschland stockenden Transfer von

Forschungsergebnissen in die Anwendung zu beschleunigen und zu

professionalisieren. Die Empfehlungen konzentrieren sich auf die Verbesserung

der Innovations- und Gründungskultur im akademischen Umfeld, die Stärkung der

"Third Mission" an Hochschulen und die Weiterentwicklung der Finanzierung von

Start-ups und Wachstumsunternehmen.



Birgit Kerber, Co-Leiterin der Arbeitsgruppe (AG) Technologietransfer von BIO

Deutschland, sagt: "Es ist eine Binsenweisheit, dass wir in Deutschland zwar

herausragenden Forschungsergebnisse haben, aber die Gesellschaft selten davon

profitiert, da die Ergebnisse kaum ihren Weg in die Anwendung finden. Im Bereich

der Biotechnologie führt das beispielweise dazu, dass dringend benötigte

Therapien oder Diagnostika nicht entwickelt werden und so Patientinnen und

Patienten nicht zur Verfügung stehen. Das müssen wir endlich ändern. Wir wissen

längst, was wir für einen gelungenen Transfer benötigen und es gibt auch in

Deutschland einige gute Beispiele dafür. Unser Positionspapier gibt wichtige

Empfehlungen, wo überall angesetzt werden muss, um von Ideen und

Forschungsergebnissen zu Innovationen zu kommen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer! Long 23,55€ 0,25 × 14,15 Zum Produkt Short 26,78€ 0,11 × 14,15 Zum Produkt