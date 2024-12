Intellias kündigt strategische Partnerschaft mit Zeekr an und erweitert sein Software-Engineering-Team in Europa (FOTO)

München (ots) - Intellias, ein globaler Engineering- und Beratungspartner für

Automobilhersteller (OEMs) und Tier-1-Zulieferer, gibt eine strategische

Partnerschaft mit Zeekr Technology Europe bekannt - dem europäischen Forschungs-

und Entwicklungszentrum von Zeekr, einer globalen Marke für Elektromobilität.

Ziel von Intellias ist es, seine Software-Engineering-Kompetenzen in Europa

weiter auszubauen.



Für diese strategische Partnerschaft hat Intellias ein neues

Software-F&E-Zentrum in Krakau eingerichtet, um den technologischen Fortschritt

von Zeekr zu unterstützen.





Als Technologiemarke hat sich Zeekr zum Ziel gesetzt, das Automobilerlebnisdurch innovative Digitalisierung und Mitgestaltung der Kunden zu verändern undFahrzeuge zu entwickeln, die sich dynamisch an die Bedürfnisse der Nutzeranpassen und sich parallel zum technologischen Fortschritt weiterentwickeln.Durch den Fokus auf standortbezogene Dienste, intuitive KI-gestützteSprachsteuerung und ein Cloud-fähiges Infotainment-Ökosystem will Zeekr seinenKunden personalisierte, nahtlose und integrierte digitale Erfahrungen bieten.Die strategische Partnerschaft mit Intellias wird es Zeekr ermöglichen, seineVision zu beschleunigen, seine Initiativen zu skalieren und seine Fähigkeiten zuverbessern, um die Art und Weise zu verändern, wie Kunden mit ihren Fahrzeugeninteragieren. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum unterstützt dieseBemühungen, indem es eng mit dem Team in Göteborg zusammenarbeitet undEnd-to-End-Softwareentwicklungsdienste anbietet - von der Einrichtung derInfrastruktur und Definition der Anforderungen bis hin zum Implementieren undTesten von Lösungen."Durch die Partnerschaft wird der Intellias-Hub als Erweiterung unseres Teams inGöteborg fungieren, unsere gesamten digitalen Produktionskapazitätenbeschleunigen und die Co-Creation mit Kunden unterstützen. Mit einem verstärktenTeam in Europa können wir nicht nur neue, einzigartige digitale Produkte undDienstleistungen für Märkte außerhalb Chinas entwickeln, sondern auch schnellauf Kundenfeedback reagieren. - Giovanni Lanfranchi, CEO, Zeekr TechnologyEurope"Intellias und Zeekr Technology Europe haben die gemeinsame Vision, dieweltweite Akzeptanz der Elektromobilität durch innovative Technologien undstrategische Partnerschaften zu beschleunigen. Unser neues F&E-Zentrum istdarauf ausgerichtet, Engineering-Exzellenz und führendes Fachwissen zu liefern -zugeschnitten auf die Anforderungen von Zeekr. Zusammen werden wir digitaleLösungen entwickeln, die das Fahrerlebnis verbessern und nachhaltigeInnovationen fördern." - Vitaly Sedler, CEO at IntelliasAls Meilenstein der Zusammenarbeit werden Zeekr Technology Europe und Intelliasauf der CES 2025 den Prototyp einer hochmodernen Navigationsapp vorstellen.