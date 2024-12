FREQUENTIS und Avinor treiben Automated-Tower-Betrieb in ganz Norwegen voran

Wien (IRW-Press/17.12.2024) -

* Frequentis wird seine fortschrittliche Automated-Tower-Lösung für den Flughafen Oslo und bis zu 14 regionale Flughäfen liefern

* Die Lösung wird die Sicherheit und Effizienz steigern und wird so dem künftigen Kapazitätsbedarf gerecht

Frequentis wurde von Avinor AS, dem staatlichen Betreiber von Norwegens Flughäfen und Flugsicherungsdiensten, mit der Modernisierung der Flugsicherung am Flughafen Oslo, dem größten des Landes, sowie an bis zu 14 regionalen Flughäfen beauftragt. Das Projekt New Tower System Oslo (NeTSO) wird eine hochmoderne Technologie einsetzen, um die Sicherheit und Effizienz zu steigern. Zugleich wird der Flughafen für künftiges Wachstum gerüstet und die Konformität mit dem European Common Project One gewährleistet.