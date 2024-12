Nicht Super Micro: 1 günstige Dividendenaktie mit 3,74 % Rendite

Britische Aktien sind ebenfalls weiter angezogen, aber derzeit in Summe deutlich günstiger als der MSCI-World-Index. So notiert der MSCI-UK-Index zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,09 und zu einer Dividendenrendite von 3,67 Prozent (29. Nov. 2024).

Demzufolge lassen sich in Großbritannien weiterhin zahlreiche gute Dividendenaktien von Unternehmen mit solider Entwicklung finden.

Ein Beispiel dafür ist B&M European Value Retail.

Was B&M European Value Retail auszeichnet

Der Einzelhändler wurde 1978 gegründet und betreibt unter den Marken B&M, Heron Foods und B&M Express in Großbritannien und unter der Marke B&M in Frankreich insgesamt 1.200 Geschäfte. Davon befinden sich 1.076 in Großbritannien und 124 in Frankreich (Geschäftsjahr 2024).

Zum Sortiment gehört eine begrenzte Auswahl an besonders gefragten, schnell drehenden Konsumgütern zu günstigen Preisen, wozu Lebensmittel, Getränke, Körperpflege- und Reinigungsprodukte, Haushaltswaren, Elektrogeräte, Gartenbedarf, Spielzeug und Heimwerkerartikel gehören.

Die Finanzen

Zwischen 2018 und 2024 sind Umsatz und Gewinn kontinuierlich von 3.029 Millionen auf 5.484 Millionen britische Pfund beziehungsweise von 185,9 Millionen auf 367 Millionen britische Pfund gestiegen. Dabei lag die Eigenkapitalrendite konstant im zweistelligen Prozentbereich.

Die Dividende je Aktie erhöhte sich unter Schwankungen von 0,075 auf 0,349 britische Pfund, was aktuell einer Dividendenrendite von 9,6 Prozent entspricht. Allerdings könnte sie nach bisherigen Schätzungen im kommenden Jahr (2025) bei etwa 3,74 Prozent liegen. B&M European Value Retail-Aktien notieren außerdem zu einem KGV von nur 11,35 (16.12.2024).

Das Unternehmen wächst einerseits über die Eröffnung neuer Geschäfte, die sich innerhalb kürzester Zeit amortisieren und andererseits langfristig über steigende Umsätze. Allein im ersten Geschäftshalbjahr 2025 (bis Ende Sept.) kamen 39 neue Filialen hinzu, die nach Unternehmensberichten sehr gut angenommen wurden. B&M sieht vor allem in Frankreich noch großes Wachstumspotenzial.

Der Umsatz verbesserte sich im ersten Geschäftshalbjahr 2025 insgesamt zwar leicht um 3,7 Prozent auf 2.644 Millionen britische Pfund, aber der Gewinn und der flächenbereinigte Umsatz sanken um 25 Prozent beziehungsweise um 3,6 Prozent. Dabei ist das geringere Ergebnis nach Unternehmensangaben auf Einmaleffekte zurückzuführen, sodass der bereinigte operative Gewinn nur um 1,8 Prozent nachgab.

Fazit

B&M European Value Retails Geschäftskonzept setzt auf strenge Kostendisziplin und gefragte Produkte des täglichen Bedarfs. So erreicht der Einzelhändler zum einen ein stetiges Wachstum und zum anderen eine hohe Profitabilität, die sich langfristig in steigenden Dividenden niederschlägt.

Die Aktie ist am besten über die Londoner Börse handelbar.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

