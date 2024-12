Palantir: Deal mit Red Cat – Drohnen-Aktien haussieren!

Die Aktie von Red Cat Holdings hat den Montagshandel um 27 Prozent höher beendet, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit Palantir zusammenarbeitet, um visuelle Navigationssoftware in seine Drohnen zu integrieren. Red Cat nutzt demnach die KI-Software von Palantir, die an Bord der Drohne läuft, um eine genaue Navigation zu ermöglichen, die völlig unabhängig von GPS- oder Funksteuerungssignalen ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Ticker RCAT war in den letzten 24 Stunden die sechstbeliebteste Erwähnung auf Reddits WallStreetBets-Seite, nur hinter MicroStrategy, Nvidia, Tesla, Palantir und SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust), wie das Datenverfolgungsunternehmen Quiver Quantitative mitteilte. Die Popularität von Red Cat sei demnach um mehr als 1625 Prozent gestiegen, so das Unternehmen.

Die Aktie von Unusual Machines war am Montag ein weiterer großer Gewinner und legte um rund 18 Prozent zu. Titel von Kratos Defense & Security Solutions legten um 5,4 Prozent zu. Die Aktien von AeroVironment und Archer Aviation gewannen 7,9 Prozent beziehungsweise 5,7 Prozent dazu.

Palantirs neue Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die jüngsten Drohnen-Sichtungen im Nordosten der USA das Interesse an diesem Sektor neu entfachen und gleichzeitig nationale Sicherheitsbedenken geschürt haben.

FBI-Beamte sagten am Donnerstag, es gebe "keine Beweise" dafür, dass die Drohnen die "nationale Sicherheit und die öffentliche Sicherheit" gefährden. US-Beamte sagten am Samstag außerdem, dass es sich bei vielen der Sichtungen um "bemannte Flugzeuge handelt, die fälschlicherweise als Drohnen identifiziert wurden".

Viele an der Wall Street sehen in der neuen Regierung im Weißen Haus einen potenziellen Segen, der die Finanzierung des Sektors und der in den USA hergestellten Drohnen ankurbeln könnte. Tesla-CEO Elon Musk hat sich positiv über die Drohnen-Technologie geäußert und ist bereit, eine einflussreiche Rolle im Weißen Haus des designierten Präsidenten Donald Trump zu spielen.

"Was den Schutz von Drohnen betrifft, so werden die Anti-Drohnen-Technologien der US-Regierung zunehmend von den örtlichen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, um Stadien, Flughäfen, Gefängnisse und andere öffentliche Einrichtungen zu schützen", so Louie DiPalma, Analyst bei William Blair, in einer Mitteilung an Kunden.

Und weiter: "Dies wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren zu einem Anstieg der Investitionen in Anti-Drohnen-Technologien durch lokale und staatliche Behörden führen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion