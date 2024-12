Esso darf in Niedersachsen nach Lithium suchen

Dietlinde38 schrieb 06.09.24, 18:57

Heute hier den Panikrücksetzer im Markt genutzt und mir so meine erste und einzige Öl-Aktie in mein Langfristdepot gelegt. Exxon zahlt dauerhaft steigende Dividenden und ist für passive Anleger sehr gut geeignet. Doch Vorsicht, dies allein ist noch kein Kaufgrund. Dividenden nützen nichts, wenn das Unternehmen Schrott ist.



Exxon hat sehr gut in den letzten Jahren gewirtschaftet und durch niedrige Kosten hohe Gewinne erzielt. Durch kluge Entscheidungen (ich sage nur Guyana) hat sich das Unternehmen weiterhin eine starke Marktmacht gesichert, was mich ruhig schlafen lässt. Das unterscheidet Exxon z.B. von Chevron.



Kein Aktienknaller für die nächsten Jahre, dafür viel Sicherheit und kontinuierliche Dividenden zu einer vernünftigen Rendite.