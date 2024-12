le marché allemand de la publicité poursuivra sa croissance en 2025

Hambourg (ots) - JOM Group estime que le marché allemand de la publicité

connaîtra une croissance d'environ 3,2 % en 2025. Le marché devrait donc montrer

une tendance positive pour la deuxième année consécutive.



L'année qui touche à sa fin est synonyme de bons résultats pour le marché

allemand de la publicité. Selon toute vraisemblance, l'année 2025 devrait

confirmer cette dynamique positive. Malgré une conjoncture économique

globalement difficile, les dépenses publicitaires nettes devraient augmenter

d'environ 3 % cette année à l'échelle nationale. Même si les perspectives

conjoncturelles pour l'année à venir ne sont pas beaucoup plus favorables, les

prévisions de JOM Group (https://www.jom-group.com/) , l'agence de communication

marketing hybride, restent favorables en ce qui concerne l'évolution du marché

de la publicité. Selon les experts de JOM Group, la croissance devrait se situer

autour de 3,2 %. Le marché atteindra ainsi un volume total légèrement supérieur

à 30 milliards d'euros.





La publicité vidéo et la stratégie " retail media " stimulent le marchéDeux grandes tendances contribueront de manière décisive à la croissance dumarché. D'une part, les opportunités liées à la publicité sur les plateformesvidéo numériques continuent d'évoluer rapidement. La portée des plateformestelles que YouTube, Amazon , Netflix, RTL+ ou encore Joyn est en netteaugmentation. De plus, les plateformes conçues pour attirer un public jeune,telles que TikTok, sont de plus en plus populaires en tant qu'environnementspublicitaires.D'autre part, le secteur continue de développer l'offre d'espaces publicitairesselon la stratégie " retail media ". Cette stratégie d'offre fait égalementpartie des moteurs de croissance du marché parce qu'elle permet une grandeproximité avec l'espace de vente et combine la diffusion de la publicité avecles données du commerçant concerné.La publicité extérieure gagnera également du terrain en 2025La publicité extérieure est engagée depuis des années sur la voie de lanumérisation et du ciblage publicitaire basé sur les données, avec un grandsuccès. Non seulement ce type de média a connu cette année une croissance à deuxchiffres, mais il devrait poursuivre sur sa lancée en 2025, selon lesestimations de JOM Group.Selon les estimations des experts des médias, les dépenses publicitairesconsacrées à la publicité télévisée devraient globalement rester constantes en2025. Les revenus liés à la publicité imprimée continueront de baisserlégèrement en 2025.Des facteurs d'incertitude demeurentMalgré tous ces signaux positifs, les fondations de la reprise ne sont pas trèssolides. Outre les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, un éventuelchangement de gouvernement en Allemagne et celui déjà acté aux États-Unis nesont que deux des nouveaux facteurs qui pourraient influencer la conjoncture dumarché de la publicité en Allemagne. Si les perspectives pour les entreprisesallemandes à l'horizon 2026 ne s'améliorent pas de manière significative au plustard au milieu de l'année prochaine, les budgets marketing devraient à nouveauêtre compressés.La numérisation favorise le marché de la publicité" L'offre multimédia est de plus en plus numérique et connectée, ce qui permetune diffusion de la publicité basée sur les données et mesurable. Cela rend lapublicité beaucoup plus efficace et donc plus attrayante pour les entreprises.Parallèlement, les barrières à l'entrée n'ont pas augmenté, mais ont plutôttendance à diminuer. Les petites entreprises disposent aujourd'hui d'un accèstrès simple et convivial à la réservation en libre-service d'espacespublicitaires. En fin de compte, cette méthode représente un potentiel énorme,qui a une influence positive sur le marché ", explique Volker Neumann, ManagingDirector de JOM Group.Contact presse du groupe JOMShari LüningTéléphone: +4940278220Courrier électronique: mailto:shari.luening@jom-group.comInternet: http://www.jom-group.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/137516/5932580OTS: JOM Group