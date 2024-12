Probleme mit der Pre-Retail-Logistik sind kostspielig für Lieferanten (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Der Leitfaden von ASC

https://ots.de/YXgZ80

--------------------------------------------------------------



Nettetal (ots) - Die Hälfte der Unternehmen, die Einzelhändler beliefern, halten

die Lieferbedingungen und Standards nicht ein, was zu Geldstrafen und

Geschäftseinbußen führt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eine neue Umfrage des Einzelhandels Logistikunternehmens Advanced Supply Chain(ASC) hat ergeben, dass Probleme mit der Pre-Retail-Logistik zu Umsatzeinbußenführen. So gaben 52% der Befragten Hersteller und Marken, die Produkte anEinzelhändler liefern, an, Geldstrafen für die Nichteinhaltung vonLieferantenrichtlinien erhalten zu haben. Bei mehr als der Hälfte (55%) betrugendie Strafen mehr als tausend Euro. Mehr als ein Drittel (36 %) musste in denletzten zwölf Monaten Strafen in Höhe von durchschnittlich mehr als zweitausendEuro zahlen.Zu den drei größten Herausforderungen bei der Einhaltung von Standards derPre-Retail Logistik des Einzelhandels gehören die Einhaltung von Lieferfristen(70%), Qualitätsprobleme wie beispielsweise beschädigte Produkte undVerpackungen, diese machen 59% aus, sowie Kennzeichnung bzw. Etikettierung vonProdukten mit 38% Prozent. Mehr als ein Drittel der Lieferanten (33%) gab an,dass sie aufgrund der Nichteinhaltung von Qualitätsstandards Geschäfte mitEinzelhändlern verloren haben, wobei 42% angaben, dass der Wert der verlorenenGeschäfte in den letzten drei Jahren 75.000 EUR überstieg.45% gaben an, dass sie sich aufgrund der Geschäftsbedingungen der Lieferantengegen eine Zusammenarbeit mit einem Einzelhändler entschieden haben. Die Umfrageergab, dass die Einzelhändler bei der Festlegung von KPIs für Lieferanten dieMarkteinführungszeit (38%), die Erfüllung der Bestellmengen (28%) und dieEinhaltung der Verpackungsvorschriften (22%) in den Vordergrund stellen.Ben Balfour, Geschäftsführer bei ASC, sagte: "Wettbewerbsintensive Märkte, hoheKundenerwartungen und enge Gewinnspannen machen klar definierte Standards fürLieferanten erforderlich. Die Einzelhändler sind darauf angewiesen, dass ihreLagerbestände pünktlich, im richtigen Format und in perfekter Qualität geliefertwerden, damit die Produkte schnell für den Verkauf aufbereitet werden können.Fehler, übermäßiges Handling und Verzögerungen sind kostspielig und bergen dieGefahr, dass Verkaufsmöglichkeiten verpasst werden und der Ruf der Marke leidet."Die Logistik vor dem Verkauf und die Einhaltung der KPIs der Einzelhändler sindfür die Lieferanten oft eine Herausforderung, da die Prozesse manuell sind. Die