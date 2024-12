ZenaTech will Quantencomputing für die Überwachung von Waldbränden im Westen der USA einsetzen – Teil einer dritten Absichtserklärung für die Übernahme eines Landvermessungsunternehmens

(Toronto, Ontario, 17. Dezember 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz), Quantencomputing sowie Drone-as-a-Service- und Software-as-a-Service- (SaaS) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung für den Erwerb eines dritten Landvermessungsunternehmens unterzeichnet hat. Das erworbene Unternehmen, das im Westen der USA ansässig ist, wird Drohnen für Landvermessungen und für das Überwachen großer Flächen zur Ortung von Waldbränden und für Brandbekämpfungsanwendungen in Reservaten amerikanischer Ureinwohner einsetzen. Außerdem werden die Fähigkeiten der KI-Drohnen um Quantencomputing ergänzt, um große Datensätze verarbeiten zu können. Zusammen mit den bereits gemeldeten Anker-Akquisitionen im Südosten und im Süden der USA soll diese dritte Akquisition die Basis für die Drohneneinsätze von ZenaTech im Westen der USA bilden und einen lokalen Zugang zur ZenaDrone 1000- und zur IQ-Drohnenserie verschaffen.

„Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für den Erwerb eines dritten Landvermessungsunternehmens ist ein weiterer Schritt in unserem Ziel, ein nationales DaaS-Geschäft aufzubauen, um mit der Geschwindigkeit und Präzision von KI-Drohnen sektorenübergreifend Innovation in traditionelle Geschäftsanwendungen zu bringen. Nachdem wir mehrere Anfragen von Gruppen amerikanischer Ureinwohner erhalten haben, freuen wir uns, fortschrittliche Technologien wie KI und Quantencomputing für praktische und gefragte Anwendungsfälle wie Brandbekämpfung einzusetzen“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

ZenaTech hat eine bestehende Joint-Venture-Partnerschaft mit einem Unternehmen im Eigentum amerikanischer Ureinwohner für die Herstellung und den Verkauf von Drohnen für die Nutzung durch Native American Nations in den gesamten USA für Anwendungen wie Landvermessung, Such- und Rettungsdienste, Frachtzustellung und Brandbekämpfung. Das ZenaTech-Team traf sich mit vielen führenden Vertretern der Native American Nations mit Interesse am Einsatz von ZenaDrone 1000 für die Überwachung großflächiger Gebiete (über 300 Quadratmeilen) für Brandbekämpfungsanwendungen, die für die Native American Nations im westlichen Gebiet der USA von besonderem Interesse sind. Die Größe der Datensätze, die für diese umfangreichen Gebiete und Anwendungen erforderlich sind, kann nur durch die Quantencomputing-Technologie bewältigt werden.