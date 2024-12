Verbraucher weiter zurückhaltend - Konsumklima stellt Handel auch 2025 vor große Herausforderungen

München (ots) -



- Repräsentative Umfrage zum Konsumverhalten: Viele Verbraucher wollen nächstes

Jahr noch stärker auf nicht-notwendige Einkäufe verzichten

- Non-Food-Händler sowie Unternehmen in der Gastronomie und Unterhaltung müssen

entschieden auf weiter sinkende Nachfrage reagieren

- Handelsexperte Nordal Cavadini: "Wer die Rabattschlachten nicht mitmachen

will, muss kurzfristig seine Kundenbeziehungen nutzen und Flexibilität unter

Beweis stellen: mit datengestützten und personalisierten Angeboten statt dem

Prinzip Gießkanne."



Die anhaltend angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland schlägt sich auch

2025 deutlich im Konsumverhalten nieder. Deutsche Verbraucher wollen im

kommenden Jahr noch stärker auf nicht-notwendige Einkäufe verzichten, weil

weniger Geld zur Verfügung steht. Der Non-Food-Sektor muss daher genauso wie die

Gastronomie und der Unterhaltungssektor kurzfristig auf eine immer weiter

rückläufige Nachfrage reagieren und die Erfolgsperspektive der eigenen

Geschäftsmodelle überprüfen.







der globalen Unternehmensberatung AlixPartners, für die im Oktober 2024

insgesamt 2.000 Konsumenten in Deutschland befragt wurden.



Verbraucher setzen auf Angebote und bessere Planung - und auf Künstliche

Intelligenz



Mehr als ein Drittel (35%) der befragten Verbraucher will insbesondere im

Non-Food-Bereich weniger ausgeben, dazu zählen auch Freizeit-, Elektronik- und

Baumarktartikel. Nur 11% wollen hier ihre Ausgaben erhöhen. Zudem wollen 36% der

Befragten weniger für Gastronomie ausgeben, 37% weniger für Unterhaltung

außerhalb des Hauses.



Beim Sparen verfolgen deutsche Verbraucher unterschiedliche Strategien. Im

Non-Food-Bereich setzen sie stark auf Aktionen und Angebote (36%). Auch eine

Vermeidung bestimmter Kategorien und eine bessere Planung der Einkäufe spielt

eine wichtige Rolle. Zudem plant jeweils mehr als die Hälfte der Befragten,

häufiger zu Hause statt in Restaurants/Bars zu essen (54%) sowie Unterhaltung

häufiger daheim zu genießen (55%).



Verbraucher setzen beim Einkauf zunehmend auf Künstliche Intelligenz. Bereits

mehr als ein Fünftel (22%) der deutschen Verbraucher verwendet ChatGPT bei

Einkäufen, ein weiteres Viertel (25%) ist offen für die Anwendung - vor allem

bei der Recherche nach Produkten und Produktvorschlägen. Auch KI-gestützte

Chatbots einzelner Anbieter werden stärker genutzt. Hier haben demnach Anbieter

einen Vorteil, die ihre digitale Infrastruktur bereits auf die zunehmende

KI-Nutzung der Verbraucher zuschneiden - andere sollten diesen Bereich

priorisieren.



Händler und Unternehmen müssen sich auf eine neue Welt einstellen Seite 2 ► Seite 1 von 2





Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Befragung "Consumer Priorities 2025"der globalen Unternehmensberatung AlixPartners, für die im Oktober 2024insgesamt 2.000 Konsumenten in Deutschland befragt wurden.Verbraucher setzen auf Angebote und bessere Planung - und auf KünstlicheIntelligenzMehr als ein Drittel (35%) der befragten Verbraucher will insbesondere imNon-Food-Bereich weniger ausgeben, dazu zählen auch Freizeit-, Elektronik- undBaumarktartikel. Nur 11% wollen hier ihre Ausgaben erhöhen. Zudem wollen 36% derBefragten weniger für Gastronomie ausgeben, 37% weniger für Unterhaltungaußerhalb des Hauses.Beim Sparen verfolgen deutsche Verbraucher unterschiedliche Strategien. ImNon-Food-Bereich setzen sie stark auf Aktionen und Angebote (36%). Auch eineVermeidung bestimmter Kategorien und eine bessere Planung der Einkäufe spielteine wichtige Rolle. Zudem plant jeweils mehr als die Hälfte der Befragten,häufiger zu Hause statt in Restaurants/Bars zu essen (54%) sowie Unterhaltunghäufiger daheim zu genießen (55%).Verbraucher setzen beim Einkauf zunehmend auf Künstliche Intelligenz. Bereitsmehr als ein Fünftel (22%) der deutschen Verbraucher verwendet ChatGPT beiEinkäufen, ein weiteres Viertel (25%) ist offen für die Anwendung - vor allembei der Recherche nach Produkten und Produktvorschlägen. Auch KI-gestützteChatbots einzelner Anbieter werden stärker genutzt. Hier haben demnach Anbietereinen Vorteil, die ihre digitale Infrastruktur bereits auf die zunehmendeKI-Nutzung der Verbraucher zuschneiden - andere sollten diesen Bereichpriorisieren.Händler und Unternehmen müssen sich auf eine neue Welt einstellen