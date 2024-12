Nvidia steht auf der Kippe: Wie Anleger jetzt handeln können!

Außerdem wurde die Dominanz des Unternehmens auf dem KI-Markt in den letzten Tagen von gleich zwei Seiten infrage gestellt. Einmal durch die optimistische Prognose von Halbleiterhersteller Broadcom. Das Unternehmen stellt Chips nach Kundenwunsch her und sieht bis 2027 einen KI-Markt von bis zu 90 Milliarden US-Dollar für den Konzern. Das könnte zulasten der Erlöse von Nvidia gehen. Gleichzeitig hat Alphabet mit Willow zum anderen einen äußerst leistungsstarken Quantencomputer-Chip vorgestellt, was zur Umschichtung von Kapital geführt hat. Dadurch stehen die Zeichen in der Nvidia-Aktie inzwischen auf Sturm – doch dafür gibt es Lösungen!

Nvidia Chartsignale

Top-Bildung im Gange: Im Chart der Aktie ist eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu erkennen. Diese gelten als zuverlässige Trendwendeformationen.

Im Chart der Aktie ist eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu erkennen. Diese gelten als zuverlässige Trendwendeformationen. Wichtige Unterstützungsmarke unter Druck: Nvidia kämpft um den Verbleib oberhalb der Marke von 130 US-Dollar. Hier liegt eine wichtige Horizontalunterstützung.

Nvidia kämpft um den Verbleib oberhalb der Marke von 130 US-Dollar. Hier liegt eine wichtige Horizontalunterstützung. Technische Indikation verschlechtert: Der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD handeln gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD handeln gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends. MACD mit Verkaufssignal: Der Trendstärkeindikator ist unter die Nulllinie gefallen und zeigt damit bereits einen Abwärtstrend der Aktie an.

Jetzt wird's brenzlig: Nvidia steht auf der Kippe!

Die Frage nach der übergeordneten und langfristigen Trendrichtung ist bei Nvidia angesichts eines Kurswachstums von 2.180 Prozent allein in den vergangenen fünf Jahren schnell beantwortet. Kurz- und mittelfristig jedoch handelt die Aktie mit wachsender Schwäche – und das nicht erst seit wenigen Tagen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau hat sich Nvidia gegenüber dem Juni kaum verändert.

Noch bestimmt zwar die im April etablierte Aufwärtstrendlinie das Kursgeschehen der Aktie, der Trend selbst ist inzwischen jedoch wachsender Schwäche ausgesetzt, wie der Blick in die technische Indikation zeigt. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln bereits in Abwärtstrends. Außerdem konnten die im Spätherbst erzielten Allzeithochs der Aktie hier nicht bestätigt werden, sodass es zu bearishen Divergenzen gekommen ist, die als Vorboten übergeordneter Trendwenden gelten.

Markante Trendwendeformation gut zu erkennen

Eine potenzielle Trendumkehr ist beim Blick auf den Kursverlauf sofort zu erkennen. Nvidia handelt seit Anfang Oktober in einer sogenannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die als äußerst zuverlässige Trendwendeformation gilt. Deren Nackenlinie verläuft bei rund 130 US-Dollar. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieser Marke würde die Formation bestätigen und einen neuen Trend nach sich ziehen, in diesem Fall zur Unterseite.

Ein erstes Opfer hat der anhaltende Verkaufsdruck bereits gefordert. Nvidia ist in der vergangenen Woche erstmals seit Ende August deutlich unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Ein Bruch dieser Unterstützung hatte im Spätsommer eine Korrektur von 15 Prozent zur Folge. Diese konnte erst an der Aufwärtstrendlinie knapp oberhalb der Horizontalunterstützung von 100 US-Dollar beendet werden.

Fortgesetzte technische Schwäche

Für einen Bruch der Unterstützung bei 130 US-Dollar spricht neben der markanten Schulter-Kopf-Schulter-Formation und den bearishen Divergenzen sowie der fortgesetzten technischen Schwäche vor allem auch der MACD. Dieser handelt nicht nur unterhalb seiner Signallinie, sondern inzwischen auch unter der Nulllinie, was aus technischer Perspektive bereits einen intakten Abwärtstrend anzeigt.

Gleichzeitig deutet der RSI mit 37 Zählern auf erhebliche Schwäche hin, ohne dass die Aktie bereits überverkauft wäre. Auf Wochenbasis liegt der RSI bei neutralen 52 Punkten, während der Monatswert mit 77 Zählern noch immer im überkauften Bereich liegt. Das zeigt zwei Dinge: Erstens wie stark Anleger den Aufwärtstrend in diesem Jahr überdehnt haben und zweitens wie groß das Abwärtspotenzial der Aktie bei einer nachhaltigen Trendwende ist.

Kampf um vorentscheidende Unterstützung

Sollten es die Käufer verpassen, die Unterstützung bei 130 US-Dollar zu verteidigen, wonach es am Dienstagabend aussieht, dürfte rasch die Aufwärtstrendlinie sowie der Unterstützungsbereich bei 120 US-Dollar getestet werden. Von diesem ist die 200-Tage-Linie als seit fast zwei Jahren nicht mehr getestete Unterstützung nicht weit entfernt. Spätestens hier würde eine fortgesetzte Korrektur als nachhaltige Trendwende zementiert werden.

Zur Oberseite würde eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie bei aktuell rund 140 US-Dollar für Entlastung sorgen. Gänzlich neutralisiert würde die Abwärtsgefahr jedoch erst durch ein neues Rekordhoch, das möglichst auch von der technischen Indikation bestätigt wird, um fortgesetzte bearishe Divergenzen zu verhindern.

Bewertung trotz laufender Korrektur noch immer gewaltig

Weitere Rekordnotierungen könnten jedoch durch die fundamentale Bewertung der Aktie vereitelt werden, denn für 2025 ist die Aktie bereits mit dem 45-fachen ihrer erwarteten Gewinne bewertet. Das ist in der noch immer zyklischen Halbleiterindustrie ein gewaltiger Wert. Der Branchendurchschnitt liegt gegenwärtig bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26. Nvidia liegt um fast 70 Prozent darüber. Auch bei anderen Bewertungskennziffern schneidet die Aktie sowohl gegenüber dem Gesamtmarkt als auch der Branche schlecht ab.

Zwar sind Analysten noch immer überwältigend bullish für die Aktie. Von insgesamt 64 Wall-Street-Analysten raten 60 zum Kaufen oder Übergewichten der Aktie. Eine neutrale Haltung haben nur vier Experten eingenommen, während sich keiner zu einer Verkaufsempfehlung entschließen konnte. Im Schnitt sehen Analysten die Aktie bei 172,38 US-Dollar fair bewertet, was gegenüber dem aktuellen Stand eine Upside von rund einem Drittel bedeutet. Aus technischer Perspektive gibt es hierfür jedoch keinerlei Anhaltspunkte, daher sollten sich Anleger gegen Risiken zur Unterseite absichern.

Nvidia auf einen Blick:

ISIN: US67066G1040

US67066G1040 Börsenwert: 3,23 Bil. US-Dollar

3,23 Bil. US-Dollar Dividendenrendite: 0,03 Prozent

0,03 Prozent KGVe 2025: 44,7

44,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Die TrendFinder-Hebel-Ideen

Wer in der Aktie investiert ist, steht angesichts der wachsenden Abwärtsrisiken vor drei Möglichkeiten. Erstens untätig zu bleiben und im Ernstfall hohe Verluste einzufahren. Zweitens Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe zu tätigen, um im Idealfall Anteile günstiger zurückzukaufen und drittens sich mithilfe von geeigneten Instrumenten abzusichern.

Eine Möglichkeit hierzu bietet der Discount-Put VD7Q8E. Dieser sichert Anleger gegen eine Korrektur bis 110 US-Dollar, also unter die 200-Tage-Linie ab und bietet gleichzeitig eine hohe Ertragschance, wenn dieses Szenario bis zum Laufzeitende am 21. März oder bereits vorher eingetreten ist. Für Kurse zwischen dem Cap bei 110 US-Dollar und dem Basispreis von 130 US-Dollar gibt es eine anteilige Auszahlung. Doch Vorsicht: Für Kurse oberhalb von 130 US-Dollar dort im März der Totalverlust. Das folgende Auszahlungsprofil verdeutlich die Renditemöglichkeiten:

Szenariotabelle

Discount-Put VD7Q8E (Basis 130 $ / Cap 110 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Verkaufspreis Aktie * 128,67 $ Kaufpreis Discount-Put 0,81 € Basis / Cap 130,00 $ / 110,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 21.03.2025 Rückkaufpreis Aktie 110,00 $ 115,00 $ 120,00 $ 125,00 $ 130,00 $ Wertentw. Discount-Put 1,91 € 1,43 € 0,95 € 0,48 € 0,00 € Rendite Aktie -14,5 % -10,6 % -6,7 % -2,9 % +1,0 % Rendite Discount-Put +135,8 % +76,5 % +17,3 % -40,7 % -100,0 % Breakeven 122,50 $

Stand: Dienstag, 17. Dezember, 17:25 Uhr (MEZ)

Anleger die gegen den aktuellen Abwärtstrend der Aktie wetten wollen und darauf vertrauen möchten, dass den Käufern das Verteidigen der Unterstützung bei 130 US-Dollar gelingt, können mithilfe des Discount-Calls VD7Q8C auf steigende Kurse wetten. Die Laufzeit ist ebenso wie der Basispreis identisch, das Cap liegt hier mit 150 US-Dollar im Bereich des bisherigen Rekordhochs von 152,89 US-Dollar. Dessen Erreichen würde zu einer Rendite von 185,1 Prozent führen.

Szenariotabelle

Discount-Call VD7Q8C (Basis 130 $ / Cap 150 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 128,67 $ Kaufpreis Discount-Call 0,67 € Basis / Cap 130,00 $ / 150,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 21.03.2025 Verkaufspreis Aktie 130,00 $ 135,00 $ 140,00 $ 145,00 $ 150,00 $ Wertentw. Discount-Call 0,00 € 0,48 € 0,95 € 1,43 € 1,91 € Rendite Aktie +1,0 % +4,9 % +8,8 % +12,7 % +16,6 % Rendite Discount-Call -100,0 % -28,4 % +41,8 % +113,4 % +185,1 % Breakeven 137,00 $

Stand: Dienstag, 17. Dezember, 17:25 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis? 3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!