Pfizer: So billig ist die 6,7-Prozent-Dividende jetzt zu haben!

Gegenüber ihren Allzeithochs haben sich die Anteile mehr als halbiert. Das hat zu einer äußerst günstigen Bewertung bei einer gleichzeitig deutlich über dem Durchschnitt liegenden Dividendenrendite geführt, die nach der Erhöhung in der vergangenen Woche bei gegenwärtig 6,7 Prozent liegt .

Pfizer stellt Ausblick für 2025 vor

Am Dienstagmittag hat der Konzern seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr vorgestellt. Die Zahlen bestätigen, dass Pfizer zumindest aus einer Perspektive der Fundamentalanalyse ein derzeit äußerst günstiger Wert ist, den Anleger aufgrund der hohen Bewertungen auf dem Gesamtmarkt auf ihrem Kurszettel oder sogar besser in ihrem Depot haben sollten.

Seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat Pfizer noch einmal bekräftigt. Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigter Gewinn von 2,75 bis 2,95 US-Dollar je Anteilsschein. Die Analystenerwarten liegen jeweils am oberen Ende der von Pfizer genannten Ergebnisspannen.

Das gilt auch für die Prognose für 2025. Während Experten mit einem Umsatz von 63,28 Milliarden US-Dollar rechnen und sie einen bereinigten Gewinn von 2,93 US-Dollar pro Aktie sehen, präsentierte das Management Bandbreiten von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar sowie 2,80 bis 3,00 US-Dollar, was den Gewinn je Aktie betrifft.

Anleger bekommen hier eine Menge für ihr Geld

Damit ist die Aktie laut der unternehmenseigenen Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 bis 9,2 bewertet. Das entspricht einer Gewinnrendite von 10,8 bis 11,6 Prozent. Zum Vergleich: Anleger die einen ETF auf den US-Gesamtmarktindex S&P 500 setzen, müssen sich aufgrund der aktuell hohen Bewertungen mit einer Gewinnrendite von 3,9 Prozent zufriedengeben, was unter der Verzinsung von US-Staatsanleihen liegt.

Für 2025 ist Pfizer (auf der Basis des Schlusskurses vom Montag) mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4 bis 9,0 bewertet, was ähnlich hohe Gewinnrenditen bedeutet und ein deutlicher Abschlag sowohl gegenüber der Branche als auch dem eigenen historischen Durchschnitt ist. Für die Branche legen Anleger im Mittel das 20-fache der im kommenden Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Pfizer selbst ist in den vergangenen fünf Jahren mit einem Forward-KGV von 11,3 bewertet gewesen. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von bis zu 30 Prozent.

Fazit: Die Aktie ist ein echter Value-Kracher!

US-Pharmariese Pfizer hat am Dienstag seine Ergebnisprognosen für das laufende sowie das kommende Geschäftsjahr vorgestellt, die im Wesentlichen im Rahmen der Analystenerwartungen lagen und erstmal keine Überraschungen bereithielten.

Der Vergleich mit dem Gesamtwert, der Branche sowie den eigenen Bewertungsmitteln zeigt jedoch, dass das Unternehmen auch ohne Überraschungen äußerst günstig bewertet ist und daher eine angenehme Ausnahme in einem hochbewerteten US-Gesamtmarkt darstellt.

Wer sein Depot um eine ausschüttungsstarke Value-Aktie bereichern und gegen Abwärts- und Bewertungsrisiken in anderen Branchen absichern möchte, kann das mithilfe von Pfizer auf dem aktuellen Preisniveau jederzeit tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 24,61EUR auf Tradegate (17. Dezember 2024, 14:52 Uhr) gehandelt.

