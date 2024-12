Apple-Überraschung: Faltbare iPhones und iPads?

Die große Herausforderung dabei besteht in der Entwicklung eines nahtlosen Displays ohne sichtbaren Knick – selbst Konkurrenten wie Samsung, die bereits faltbare Geräte auf dem Markt haben, konnten diese Probleme nicht lösen. Wie gewohnt bringt Apple sein Produkt erst auf den Markt, wenn man damit rundum zufrieden ist, um seinen Ruf als Premium-Smartphone- und Tablet-Hersteller zu verteidigen.

Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman – ein gut informierter Apple-Experte – hat der Tech-Riese große Pläne. Insidern zufolge arbeitet Apple an einem faltbaren Tablet, das im aufgeklappten Zustand die Größe von zwei iPad Pros erreichen soll. Marktstart? Frühestens 2028.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Während das aktuelle iPad Pro bei 13 Zoll endet, richtet sich das neue Gerät an Nutzer, die maximale Bildschirmfläche wünschen – von Softwareentwicklern bis zu Serien-Fans. Ein faltbares Display könnte bis zu 20 Zoll erreichen, ohne dabei an Mobilität einzubüßen.

Auch das iPhone soll in einer seiner nächsten Versionen zusammen klappbar sein. "Ich habe den Eindruck, dass sich ein Großteil von Apples aktueller Arbeit an der Technologie für faltbare Bildschirme auf dieses High-End-Gerät konzentriert, aber das Unternehmen hat auch die Idee eines faltbaren iPhones erforscht", so Gurman. Er rechnet mit einem faltbaren iPhone frühestens 2026.

Das iPhone ist und bleibt das Zugpferd von Apple und ist für die Hälfte des Gesamtumsatzes verantwortlich. Die iPhone-Verkäufe erreichten im dritten Quartal 46,2 Milliarden US-Dollar und lagen damit um mehr als 5,5 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums.

Die Apple-Aktie hat sich in der Tech-Rallye des laufenden Jahres hingegen gut gemacht und rund 40 Prozent zugelegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 238,3EUR auf Tradegate (17. Dezember 2024, 14:27 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,37 $ , was eine Steigerung von +0,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg Jetzt Report kostenlos herunterladen!