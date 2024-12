Deutsche Bank warnt vor instabilem Markt im Jahr 2025

Insbesondere vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump wächst die Sorge, dass neue Handelszölle die Inflation anheizen könnten. "Die größten globalen Risiken werden in einem Handelskrieg, einem Einbruch des US-Technologiesektors und Sorgen über Inflation und Anleiherenditen gesehen", sagte Jim Reid, globaler Leiter des makroökonomischen Research-Teams bei der Deutschen Bank.

Obwohl die US-Wirtschaft bisher eine "harte Landung" vermieden hat, bleibt die Inflation ein zentrales Thema. Die US-Notenbank versucht, die Teuerung durch ihre Geldpolitik auf das Ziel von 2 Prozent zu senken. Die Fed wird ihre nächste Zinssitzung am Mittwoch abhalten. Gleichzeitig bleibt der Anleihemarkt volatil. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg in diesem Jahr auf etwa 4,4 Prozent, was die Aktienbewertungen zusätzlich unter Druck setzen könnte.