Cruz Battery Metals gibt aktuellen Stand des geplanten Spinouts des Konzessionsgebiets Hector über einen „Plan of Arrangement“ sowie Aktienausgabetermin am 23. Dezember 2024 bekannt

Vancouver, B.C. – 17. Dezember 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Cruz“) (CSE: CRUZ) (OTC: BKTPF) (FWB: A3CWU7) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 1. August 2024, 6. September 2024, 4. Oktober 2024 und 25. Oktober 2024 seinen bereits angekündigten „Plan of Arrangement“ (das „Arrangement“) mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Makenita Resources Inc. („Makenita“) gemäß Part 9, Division 5 des Business Corporations Act der Provinz British Columbia (der „BCBCA“) nunmehr umsetzen wird.

Am 29. Oktober 2024 erwirkte das Unternehmen eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia (das „Gericht“), die das Unternehmen zur Einberufung einer Aktionärsversammlung ermächtigte, um unter anderem das Arrangement genehmigen zu lassen. Das Arrangement wurde von den Aktionären des Unternehmens im Rahmen einer Versammlung am 11. Dezember 2024 genehmigt. Am 16. Dezember 2024 erließ das Gericht eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements.

Dementsprechend freut sich das Unternehmen, den voraussichtlichen Abschluss des Arrangements und der Ausgliederung der Stammaktien von Makenita (die „Makenita-Spinout-Aktien“) für den 23. Dezember 2024 („Tag des Inkrafttretens“) bekannt zu geben. Aktionäre, die am Tag des Inkrafttretens um 12:01 Uhr Stammaktien von Cruz besitzen, erhalten ihren proportionalen Anteil an den Makenita-Spinout-Aktien, die von Cruz gemäß dem Arrangement ausgegeben werden.

Gemäß den Bedingungen des Arrangements wird das Unternehmen: (i) all seine Rechte, Titel und Beteiligungen am Silber-Kobalt-Projekt Hector („Konzessionsgebiet Hector“), das aus 126 zusammenhängenden, nicht patentierten Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) besteht und sich in den Gemeinden Coleman und Gillies Limit im Bergbaurevier Larder Lake, Timiskaming District, Ontario, Kanada, befindet, übertragen; (ii) alle Makenita-Spinout-Aktien anteilig an die Aktionäre von Cruz ausgeben; (iii) eine Kapitalumstrukturierung durchführen, welche die Umbenennung und Umwidmung der Stammaktien von Cruz (die „Cruz-Aktien“) sowie die Schaffung einer neuen Klasse von Cruz-Stammaktien (die „neuen Cruz-Aktien“) beinhaltet. Die Aktionäre von Cruz erhalten am Stichtag eine neue Cruz-Aktie und einen Anteil von 0,1 einer Makenita-Spinout-Aktie im Tausch gegen jede bestehende Cruz-Aktie, die sich im Besitz eines solchen Cruz-Aktionärs befindet.