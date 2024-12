Nexe Innovations bestätigt zweite Lieferung an das in den USA ansässige Unternehmen EKOCUPS

EKOCUPS, ein Online- und Großhändler auf Amazon, erhielt die zweite Lieferung der BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE.

Vancouver, BC – 17. Dezember 2024 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine zweite Lieferung (drei verschiedene SKUs) an EKOCUPS (www.ecocups.com), einen Online-Großhändler und Amazon-Einzelhändler, bekannt zu geben. Unserer Meinung nach bestätigt die fortgesetzte Partnerschaft mit EKOCUPS unsere BPI-zertifizierten kompostierbaren Kapseln und Technologien und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Kaffeelösungen.

EKOCUPS ist ein bekannter Name in der Kaffeeindustrie und bietet Premium-Kaffeeprodukte an. Diese Partnerschaft ist ein strategischer Einstieg in den US-Markt und wir gehen davon aus, dass sie mit der Zeit weiter wachsen wird.

Was zeichnet die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE aus?

Die vollständig kompostierbare Einweg-Getränkekapsel von NEXE verfügt über mehrere wichtige Wettbewerbsmerkmale, die durch Patente geschützt sind, darunter eine innovative Technologie, die die Filterfläche vergrößert (US-Patent Nr. 12.004.678 vom 11. Juni 2024), wodurch mehr Volumen pro Kapsel und eine höhere Kaffeeextraktion ermöglicht werden, was den Geschmack und die Fülle verbessert. Interne Tests zeigen, dass der Gehalt an gelösten Feststoffen (TDS) der NEXE-Pads bis zu 20 % höher ist als bei anderen führenden Kaffeepadmarken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es angesichts dieser wichtigen Wettbewerbsmerkmale ein unübertroffenes „Pour-over“-Kaffeeerlebnis bieten kann, das dazu beitragen wird, es als erste Wahl für Premium-Kaffeemarken zu etablieren, die eine nachhaltige Lösung suchen.

Um mehr über das umfassende IP-Portfolio von NEXE zu erfahren:

https://nexeinnovations.com/nexe-expands-ip-portfolio-to-drive-sustain ...

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Partnerschaft mit EKOCUPS weiter wächst, da sie ihr Produktangebot mit uns erweitern. Diese Bestellung zusätzlicher SKUs ist ein Beweis für die Stärke unserer Beziehung und die steigende Nachfrage nach unseren kompostierbaren Lösungen auf dem US-Markt. Sie unterstreicht unser Engagement, unsere Präsenz zu festigen und Kunden in ganz Kanada und den USA einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE.

