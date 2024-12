Neue Themen auf dem Weg zur Spitze

Düsseldorf (ots) -



- Leadership, Pay Equity und Künstliche Intelligenz gewinnen stark an Bedeutung

- Aktuelle Lurse Studie zeigt die Arbeitswelt im Umbruch



Neue Arbeitsformen, Gesetze und Technologien verändern die Arbeitswelt

zusehends. Daher sehen sich die HR-Verantwortlichen deutscher Unternehmen

derzeit verstärkt durch Fragen der Führungskultur, der Entgelttransparenz und

der Künstlichen Intelligenz (KI) gefordert. Die aktuelle Studie "Trends in

Vergütung und HR 2024/25" der Unternehmensberatung Lurse zeigt, welche

Herausforderungen, aber auch welche Chancen sich daraus ergeben.





An der regelmäßig neu aufgelegten Studie haben in diesem JahrPersonalverantwortliche aus 238 Unternehmen der unterschiedlichsten Größen undBranchen teilgenommen. 220 von ihnen haben Angaben dazu gemacht, was in ihrenBetrieben gegenwärtig die drängendsten Fragen der HR sind. Einige Themen, wieetwa die Digitalisierung, stehen seit Jahren weit oben auf ihrer Agenda. Infolgeder Corona-Krise nahm 2023 erstmals der Fachkräftemangel die Spitzenpositionein. In der neuen Lurse Studie aber wurde er mit 74 % der Nennungen - achtProzentpunkte weniger als im Vorjahr - auf den zweiten Platz verdrängt. Andritter Stelle der Prioritätenliste steht das Employer Branding, das von 71 %der Befragten genannt wurde, ebenfalls mit abnehmender Tendenz. Das neue ThemaNr. 1 dagegen heißt Leadership.Neues Top-Thema LeadershipGenau drei Viertel (75 %) der befragten Unternehmen nennen in diesem Jahr Fragender Führung als ihre höchste Priorität. Das entspricht einem Anstieg von fünfProzentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Da rangierte das Thema noch an fünfterStelle der Agenda. Nach Meinung von 92 % der Befragten wird es seine Bedeutungauch in Zukunft behalten. Der Grund dafür ist die zunehmend hybride Arbeitswelt:Seit den Corona-Jahren arbeiten Teams in größerem Ausmaß als zuvor teils imBüro, teils von zuhause aus. Das stellt Führungskräfte vor neue Aufgaben."In einer hybriden Arbeitswelt reicht es nicht mehr aus, per Anordnung zuführen. Vielmehr gilt es, die Mitarbeitenden zu befähigen und zu motivieren. Siesollen erkennen, dass es eine Bereicherung ist, sich im Team zu treffen, kreativProzesse zu erarbeiten und den direkten Austausch zu pflegen", erklärt MarcelSchmid-Oertel, Senior Manager bei Lurse.Viele Unternehmen setzen daher verstärkt auf feste Teamtage, regelmäßigevirtuelle Meetings und agile Arbeitsmethoden. Marcel Schmid-Oertel empfiehltFührungskräften darüber hinaus, den Schwerpunkt auf Vertrauen und Empowerment,statt auf Mikromanagement zu legen, eine Unternehmenskultur der Offenheit undDiversität zu fördern und ein regelmäßiges Feedback einzuholen. Es gilt,