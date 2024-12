Genehmigung für automatisiertes Fahren bis 95 km/h

vonHS schrieb 13.12.24, 12:11

Es kriselt stark bei Deutschlands Autobauern. Mercedes-Chef Ola Källenius findet, das liegt auch an der hiesigen Sozialpolitik, äußert Wünsche an die künftige Bundesregierung und erklärt, wie er Trump begegnen möchte.



Im (kostenpflichtigen) Interview mit der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG erinnert der Mercedes-Chef daran, dass es Habecks Ministerium war, das vor einem Jahr die Förderung für die Anschaffung von Elektroautos gestrichen hat. Ola Källenius hat das nicht vergessen. Der Mercedes-Chef bekennt sich zum Übergang in die Elektromobilität, fordert eine verlässliche Industrie- und Wirtschaftspolitik: „Mein Wunsch ist, dass das langfristig angelegt wird und nicht so sprunghaft.“



https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/mercedes-chef-kaellenius-interview-krise-autoindustrie-elektroauto-china-usa-e949465/