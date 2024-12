VERSES Genius(TM) schlägt OpenAI-Modell im Logikspiel „Mastermind“

Leistungsstarker Agent schlägt führendes KI-Modell in puncto Genauigkeit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz

Vancouver, BC – 17. Dezember 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) („VERSES'“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, hat heute die Höhepunkte der Leistung seines Vorzeigeprodukts Genius bekannt gegeben, das das Logikspiel Mastermind in einem direkten Vergleich mit einem führenden generativen KI-Modell, o1-preview von OpenAI, gewonnen hat, das als branchenführendes Modell für logisches Denken angesehen wird. In 100 Testläufen war Genius durchweg 140 Mal schneller und über 5.000 Mal kostengünstiger als das Modell o1-preview von OpenAI.

„Heute präsentieren wir die fortschrittliche Logikleistung von Genius im Vergleich zu hochmodernen Deep-Learning-Methoden, auf denen LLMs basieren“, sagte Hari Thiruvengada, Chief Technology Officer von VERSES. „Mastermind war die ideale Wahl für diesen Test, weil dieses Spiel erfordert, dass man jeden Schritt logisch durchdenkt, Ursache und Wirkung seiner Entscheidungen vorhersagt und sich dynamisch anpasst, um den Code zu knacken. Diese Übung verdeutlicht, wie Genius Aufgaben, die logisches Denken und das Verständnis für Ursache und Wirkung erfordern, meistert und gleichzeitig die inhärenten Grenzen der korrelationalen, sprachbasierten Ansätze in den führenden Logikmodellen von heute aufzeigt.

„Dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie zusätzliche Argumentationsfähigkeiten, die heute in Genius verfügbar ist und mit Mastermind nachgewiesen wurde, in unseren bevorstehenden Benchmark-Ergebnissen für Atari 10k ein weiteres Mal verdeutlicht werden wird“, sagte Thiruvengada außerdem.

Der Vergleich umfasste 100 Partien Mastermind – eine Logikaufgabe, bei der die Modelle einen versteckten Code durch logisches Raten auf Grundlage von Hinweisen ableiten mussten. Zu den wesentlichen Parametern zählten die Erfolgsrate, die Berechnungszeit, die Anzahl der Rateversuche und die Gesamtkosten.

Bei der Übung verglich VERSES das fortgeschrittene OpenAI-Modell o1-preview mit Genius. Jedes Modell versuchte, den Mastermind-Code in 100 Partien zu knacken, wobei es bis zu zehn Mal raten durfte, um den Code zu knacken. Jedes Modell erhielt einen Hinweis für jeden Rateversuch und musste über den fehlenden Teil der richtigen Antwort nachdenken, wobei alle sechs Codefarben richtig sein mussten, um den Code zu knacken. Um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, können Sie das Spiel unter mastermindgame.org spielen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie unten. Eine detailliertere Beschreibung und die Ergebnisse der Tests finden Sie in unserem Blog unter verses.ai.

Die Aufgabe: Das Team von VERSES hat für jedes KI-Modell 100 Partien mit denselben Geheimcode-Parametern durchgeführt: vier Positionen und sechs mögliche Farben. Die Ergebnisse wurden anhand der Erfolgsrate, der Berechnungszeit, der Anzahl der Rateversuche und der Gesamtkosten gemessen. Der Vergleich ist im Folgenden zusammengefasst:

Metrik Genius o1-preview Erfolgsrate 100 % 71 % (29 % Fehlerrate) Gesamte Berechnungszeit 5 min, 18 s (Durchschnittlich 3,1 s pro Partie) 12,5 Std. (Durchschnittlich 345 s pro Partie) Gesamtkosten für 100 Partien 0,05 USD (geschätzt) 263 USD Hardwareanforderungen Standard-Laptop (M1) GPU-basierte Cloud

Höhepunkte der Leistung:

- Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Genius löste den Code jedes Mal in einer gleichbleibenden Anzahl von Schritten.

- Geschwindigkeit. Genius löste die Spiele durchweg in 1,1 bis 4,5 Sekunden, während die Lösungszeiten bei ChatGPT zwischen 7,9 und 889 Sekunden (etwa 15 Minuten) lagen.

- Effizienz. Die gesamte Berechnungszeit von Genius für 100 Partien belief sich auf etwas mehr als fünf Minuten, gegenüber den 12,5 Stunden bei ChatGPT.

- Kosten. Die Berechnungskosten von Genius wurden auf 0,05 USD für alle 100 Partien geschätzt, gegenüber den 263 USD beim o1-Modell von ChatGPT.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Genius Mastermind in allen Partien löste – 140 Mal schneller und 5.260 Mal günstiger als 01-preview.

„Diese beeindruckenden Ergebnisse zeigen eine kritische Lücke in der heutigen KI-Landschaft auf: die Grenzen von sprachbasierten Modellen wie o1 von OpenAI bei der präzisen und zuverlässigen Bewältigung logischer Denkaufgaben.“ so Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES. „Das Logikspiel Mastermind ist ein exemplarischer Test, der das Niveau des logischen Denkens und das Verständnis für Ursache und Wirkung aufzeigt, die für reale Anwendungen wie Cybersicherheit, Betrugserkennung und Finanzprognosen benötigt werden – Bereiche, in denen Kausalität, Genauigkeit und Effizienz unabdingbar sind.

Genius meistert diese Aufgaben nicht nur hervorragend, sondern auch schneller, günstiger und mit unvergleichlicher Konsistenz, was es ideal für die Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen macht.“

Mastermind ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pressman Inc.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist auf Grundlage elementarer Grundsätze aus Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Werkzeugen für Anwender des maschinellen Lernens, mit denen sie komplexe dynamische Systeme modellieren und autonome intelligente Agenten erzeugen können, die kontinuierlich denken, planen und lernen. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Technologien optimal entfaltet. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

USA: Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Kanada: Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Pressemitteilung sollen die Wörter „schätzen“, „prognostizieren“, „glauben“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“, „vorhersagen“, „können“ oder „sollten“ sowie die Verneinungen dieser Wörter oder Variationen davon oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl VERSES angesichts der Erfahrung seiner jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer als angemessen erachteter Faktoren der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf sie verlassen, da die Parteien nicht garantieren können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Ziele und Pläne des Unternehmens für zukünftige Tests von Genius, einschließlich des Atari 10K Benchmarks.

Es gibt Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen zugrunde gelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren können unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens umfassen, weitere Tests von Genius wie erwartet oder überhaupt abzuschließen, und dass diese weiteren Tests die beabsichtigten Ergebnisse erzielen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter zu seinen Wertpapieren oder seinen Finanz- oder Betriebsergebnissen (wo angebracht) zu kommentieren.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, weitere Tests von Genius wie erwartet oder überhaupt abzuschließen; und das Risiko, dass das Unternehmen bei diesen weiteren Tests nicht die beabsichtigten Ergebnisse erzielen wird. VERSES weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von VERSES stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. VERSES ist davon ausgegangen, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Posten oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von VERSES zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich daher nach diesem Datum ändern. VERSES verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

