Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar November 2024

• Gemessen an der Anzahl der erreichten Endkundinnen im Port­folio sind ca. 75% weiblich

• Positive Makroökonomische Entwicklung in Pakistan

• I-AM partizipiert am Asia Pacific Microfinance Forum

Der Monat in Kürze:

I. Managerkommentar

I-AM nahm Ende November am Asia Pacific Microfinance Forum in Singapur teil und konnte mit den Teilnehmerinnen und Teilneh­ mern aus dieser wichtigen Region für die I-AM Fonds die aktuellen Entwicklungen bzw. den Marktausblick für 2025 besprechen. Be­ sonders über die Einbindung von ökologischen Zielen in das traditi­ onellen Mikrofinanz- bzw. KMU-Geschäft tauschten sich die mehr als einhundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Die Zukunft bzw. der langfristige Ausblick dreht sich weiterhin um das Thema Fintech und einer Senkung der operativen Kosten auf Ebene der Mikrofinanzinstitute, welche den Unternehmerinnen und Unterneh­ mern durch niedrigere Zinsen zugutekommen soll. Mittelfristig sehen jedoch viele Marktteilnehmerinnen den persönlichen Kun­ denkontakt zwischen dem Kreditbeauftragten und den Kundinnen und Kunden als essenziell.

Neuigkeiten aus verschiedenen investierten Ländern während des Monats November erreichten das Fondsmanagement, unter ande­ rem auch aus Rumänien, wo die Regierung den Agrarsektor nach den Herausforderungen der Dürre des Sommers unterstützt. Diese Unterstützungen reichen von Entschädigungszahlungen für erlitte­ ne Schäden über die Restrukturierung ausstehender Kredite. I-AM Vision Microfinance kooperiert seit ca. zehn Jahren mit Finanzinsti­ tutionen in Rumänien, welche einen positiven Impact auf das Ver­ einten Nationen Nachhaltigkeilsziel 2 zur Ernährungssicherheit, Anpassung zum Klimawandel und Vorbeugung leisten, aber auch klein- und mittelständische Unternehmen finanzieren. Die letzte vor-Ort Due Diligence des I-AM Fondsmanagements erfolgte dieses Jahr im Juli und fokussierte sich auf die Unterstützungsmaßnahmen gegen den Klimawandel, welche von Bewässerungsanlagen über effizienten Getreideschutz reicht.



