Fed riskiert einen Marktkollaps, wenn sie morgen die Zinsen senkt, warnt Yardeni

"Das letzte Wort, das wir vom Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, gehört haben, war, dass die Wirtschaft stark ist und wir uns nicht beeilen müssen, die Zinssätze zu senken. Wenn das der Fall ist, warum sollten Sie dann am Mittwoch etwas unternehmen?", fragte Yardeni am Montag bei CNBC.

Yardeni sagt aber, dass die jüngsten starken Wirtschaftsdaten aus den USA, die durch ein steigendes Bruttoinlandsprodukt (BIP) und einen robusten Arbeitsmarkt gestützt werden, sowie der Anstieg der Aktien-, Gold- und Bitcoinpreise – die alle kürzlich Allzeithochs erreichten – darauf hindeuten, dass dies möglicherweise nicht die beste Entscheidung sei. Er wies darauf hin, dass die Inflation weiterhin über der Zielmarke der Fed von 2 Prozent liegt.

Die Fed hat zwar angedeutet, dass sie ihren Zinssenkungszyklus im Januar unterbrechen könnte, doch Yardeni ist der Ansicht, dass diese Maßnahme zu spät und zu gering ausfallen könnte. Aktien dürften im nächsten Monat zudem einem gewissen Verkaufsdruck ausgesetzt sein, da Investoren zu Beginn des neuen Jahres ihre Portfolios neu ausrichten oder nach "enormen" Kapitalgewinnen Gewinne mitnehmen, so Yardeni.

"Alles deutet für mich darauf hin, dass die Zinssätze genau dort sind, wo sie sein sollten", fügte der Marktstratege hinzu. Durch eine Senkung der Zinssätze jetzt riskiere die US-Notenbank einen Marktkollaps, der zu einer "heftigen Korrektur" führen könnte.

Anleger werden sich am Mittwoch auch darauf konzentrieren, was der Fed-Chef in seiner Pressekonferenz über den weiteren Zinspfad im kommenden Jahr sagen wird. Auch Aditya Bhave, US-Ökonom bei der Bank of America, schrieb in einer Mitteilung an die Kunden, dass Powell während seiner Pressekonferenz wahrscheinlich auf ein "langsameres Tempo" der Zinssenkungen hinweisen werde, einschließlich einer Pause im Januar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion