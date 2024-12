USA Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im November stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit …