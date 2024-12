QR-Code-Phishing wird gefährlicher

Tampa Bay, USA (ots) - KnowBe4, die weltweit anerkannte Cybersecurity-Plattform,die sich umfassend mit Human Risk Management befasst, veröffentlichte ihren Q32024 Phishing Report. Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen die am häufigstenangeklickten E-Mail-Betreffe in simulierten Phishing-Tests.Der Q3 2024 Phishing Report von KnowBe4 zeigt, dass HR- und IT-bezogenePhishing-E-Mails einen signifikanten Anteil von 48,6 Prozent der weltweit amhäufigsten angeklickten Phishing-Typen ausmachen. Trotz der sichweiterentwickelnden Techniken böser Akteure gehören Phishing-E-Mails nach wievor zu den am weitesten verbreiteten Instrumenten für die Durchführung vonCyberangriffen. Der KnowBe4 Phishing by Industry Benchmarking Report 2024 (https://www.knowbe4.com/hubfs/2024-Phishing-by-Industry-Benchmarking-Report-EN_US.pdf?hsLang=en-us) zeigt, dass etwa einer von drei Nutzern anfällig für dieInteraktion mit bösartigen Links oder betrügerischen Anfragen ist.Cyberkriminelle nutzen diese Schwachstelle aus, indem sie täuschend echtePhishing-E-Mails erstellen, um Dringlichkeit hervorzurufen und die Empfängerdazu zu bringen, auf bösartige Links zu klicken oder schädliche Anhänge zuöffnen.Der Bericht zeigt auch eine Zunahme von Phishing-Kampagnen, die QR-Codesverwenden. Zu den beliebten QR-Code-Phishing-Themen gehören Erinnerungen derPersonalabteilung an die Überprüfung von Richtlinien, DocuSign-E-Mails mit derAufforderung, ein dringendes Dokument zu unterzeichnen, und Einladungen zuZoom-Meetings. Diese Nachrichten, die oft als Mitteilungen derPersonalabteilung, von Kollegen oder externen Anbietern getarnt sind, stellenein erhebliches Risiko dar.Mehr erfahren Sie in der Infographik hier:https://www.knowbe4.com/hubfs/Q32024.pdfPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 Grünwaldmailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/5932810OTS: KnowBe4