Avalanche revolutioniert die Blockchain-Welt: Nie wieder hohe Gebühren?

Das Avalanche9000-Update ist eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse der Entwicklergemeinschaft, die seit Monaten von den bevorstehenden Änderungen begeistert ist. Mit der Einführung eines neuen Validator-Modells durch ACP-77 wird es Benutzern ermöglicht, eigene Subnets zu starten. Diese Neuerung senkt die Kosten für das Betreiben der Knotenpunkte erheblich und fördert dadurch die Gründung neuer Avalanche-basierter Netzwerke.

Die zweite große Änderung, ACP-125, reduziert die Basisgebühr im Hauptnetzwerk von Avalanche, das Smart Contracts ausführt und als C-Chain bekannt ist, von 25 nAVAX auf nur noch 1 nAVAX. Dies soll die Nutzungskosten für Entwickler senken und die Netzwerkeffizienz steigern.

Großinvestitionen und breite Unterstützung

Vor dem Start des Upgrades sammelte die Avalanche Foundation 250 Millionen US-Dollar in einem privaten, gesperrten Token-Verkauf ein, angeführt von Galaxy Digital, Dragonfly und ParaFi Capital. Über 40 Unternehmen, darunter SkyBridge, SCB Limited und Morgan Creek Digital, beteiligten sich an dieser Finanzierungsrunde, was das breite Interesse und die Unterstützung für Avalanche unterstreicht.

Reaktionen und Ausblick

"Dies ist der Beginn von Hunderten von Avalanche L1-Launches", erklärte das Team in einem Blogpost. Das Avalanche9000-Update reduziert die Kosten für die Bereitstellung eines L1 um 99,9 Prozent und mit hunderten auf dem Testnet entwickelten L1s, sollten wir eine Explosion von Starts in den kommenden Monaten erwarten.

In einem Ökosystem, das bereits über 500 Layer-1-Blockchains unterstützt und einen Testnet für Avalanche9000 mit über 40 Millionen Dollar an rückwirkenden Belohnungen für Entwickler ins Leben gerufen hat, sieht die Zukunft für Avalanche vielversprechend aus.

Fazit

Das Avalanche9000-Update repräsentiert nicht nur einen bedeutenden technischen Fortschritt für das Netzwerk, sondern auch einen wesentlichen Schritt vorwärts in der Evolution der Blockchain-Technologie, insbesondere im Hinblick auf die Anpassbarkeit und wirtschaftliche Effizienz. Mit diesen Neuerungen setzt Avalanche neue Maßstäbe in der Welt der digitalen Währungen und Netzwerke.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

AVAX zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 50,46$ auf CryptoCompare Index (17. Dezember 2024, 15:14 Uhr) gehandelt.