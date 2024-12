Abitibi Metals - Hochgradiges Bohrergebnis untermauert Wachstumspotenzial

Abitibi Metals (CSE:AMQ / FSE:FW0) demonstriert mit einem weiteren hochgradigen Bohrergebnis ab einer Tiefen von rund 350 Metern unter der Oberfläche direkt unterhalb der geplanten Tagebaugrube, dass die polymetallische Lagerstätte B26 im Abitibi Bergbaucamp in Quebec über ein erhebliches Wachstumspotenzial verfügt. Das geht weit über die jüngst veröffentlichte Ressourcenschätzung von 18,5 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 2,17 % hinaus.

Bohrung 1274-24-346 lieferte 4,9 % CuEq über 5,1 Meter innerhalb von 2,1 % CuEq über 13,6 Meter, beginnend ab 367 Metern Tiefe. Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, kommentierte: „Diese Ergebnisse bekräftigen unsere These, dass wir die Untertage-Ressource über die aktuellen ~850 Millionen Pfund enthaltenes Kupferäquivalent hinaus erweitern können. Unser Ziel ist es, eine Lagerstätte im Bereich von 30 bis 50 Mio. Tonnen zu definieren.“

Der neue Abschnitt aus Bohrloch 1274-24-346 ist Teil eines 5.257 Meter langen Abschnitts mit sieben Bohrlöchern des Phase-II-Programms, das darauf ausgelegt ist, entlang des Streichens die polymetallischen Linsen zu erkunden, die den südöstlichen Rand des B26-Systems bilden. Die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern, die auf den Abschnitt 652750E bis 653150E über eine Streichlänge von 500 Metern abzielen und vertikale Tiefen von 200 Metern bis 800 Metern umfassen, stehen noch aus. Die laufenden Bohrungen haben das Ziel, die bekannten Linsen zu erweitern und die höhergradige Mineralisierung weiter zu definieren. Alle Bohrungen sind Teil eines 16.500 Meter umfassenden Phase-II-Bohrprogramms, das derzeit auf dem Projekt läuft.

Bohrloch 1274-24-346 sollte eine 100 Meter lange Lücke im Bohrraster schließen und die tatsächliche Breite von Bohrloch 1274-17-252 durchschneiden. Das Unternehmen plant außerdem ein elektromagnetisches Bohrlochprogramm (EM), um Tiefenerweiterungen und potenziell größere mineralisierte Quellen in der Nähe der Lagerstätte B26 zu erkunden.

Fazit: Abitibi Metals ist mit 11,5 Millionen US-Dollar vollständig finanziert, um das verbleibende Arbeitsprogramm für 2024 abzuschließen und weitere 20.000 Meter im Jahr 2025 zu bohren, um die mit dem halbstaatlichen Unternehmen SOQUEM vereinbarte Kaufoption abzuschließen. SOQUEM ist eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec. Gemäß der Optionsvereinbarung vom 16. November 2023 hat Abitibi das Recht, gegen 7,5 Mio. CAD an Explorations- und Entwicklungsausgaben innerhalb von 7 Jahren 80 % an dem Projekt zu erwerben. Tatsächlich wird der Earn-In schon Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die neueste Ressource enthält etwa 550 Millionen Pfund Kupfer, 370.000 Unzen Gold und beachtliche Zink- und Silberanteile. Alle Ergebnisse münden in einer für das kommende Jahr geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung der Lagerstätte.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.