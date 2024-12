Wie Marcel Scholz Berufstätigen ein profitables zweites Standbein ermöglicht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Ein zweites finanzielles Standbein neben dem Vollzeitjob - istdas überhaupt möglich? Marcel Scholz, Inhaber der Remote-Tele-Sales, zeigtBerufstätigen täglich, dass dieser Wunsch kein unerreichbarer Traum bleibenmuss: In seinem Coaching vermittelt er den Teilnehmern, wie sie digitaleDienstleistungen erfolgreich verkaufen können, ohne ihre kostbare Freizeitvollständig investieren zu müssen. Wie sein Coaching hilft, in kurzer Zeit einzusätzliches Einkommen aufzubauen und welche Verdienstmöglichkeiten auf seineTeilnehmer warten, erfahren Sie hier.Viele Menschen spüren es immer deutlicher: Die Lebenshaltungskosten steigen,während das Einkommen oft stagniert. Ob es der Wunsch nach mehr finanziellerFreiheit, ein Puffer für unvorhergesehene Ausgaben oder die Verwirklichung langersehnter Träume ist - der Bedarf nach einem zweiten finanziellen Standbeinwächst stetig. Besonders für Angestellte, die in einem fordernden Hauptjob wenigZeit haben, scheint dieser Wunsch jedoch oft unerreichbar. Während vorJahrzehnten die Möglichkeiten begrenzt waren, hat die Digitalisierung heute neueWege eröffnet. Jetzt können digitale Dienstleistungen flexibel von zu Hause ausangeboten werden - eine Nebenbeschäftigung, die sowohl finanziell attraktiv ist,als auch ausreichend Freizeit lässt. Dennoch bleibt bei vielen die Frage: Kannwirklich jeder in diesem Bereich erfolgreich werden? "Jetzt ist der besteZeitpunkt, um ein zweites finanzielles Standbein durch digitale Dienstleistungenzu schaffen - wer zögert, lässt die Chance auf mehr finanzielle Freiheitungenutzt verstreichen", warnt Marcel Scholz, Geschäftsführer derRemote-Tele-Sales. "Stattdessen droht ein Leben im Hamsterrad - ohne jemals zuerfahren, welches Potenzial wirklich in ihm steckt.""Viele unterschätzen, wie schnell und unkompliziert es sein kann, ein zweitesfinanzielles Standbein aufzubauen", erklärt Marcel Scholz. "Mit einer klarenStrategie genügen oft schon wenige Stunden pro Woche, um Ergebnisse zu erzielen,die das Leben nachhaltig verändern." Als Experte für Remote-Tele-Sales hatMarcel Scholz ein umfassendes Coaching-Programm entwickelt, das Berufstätigenzeigt, wie sie digitale Dienstleistungen erfolgreich vermarkten können - selbstbei einem anspruchsvollen Zeitplan. Sein Ansatz kombiniert fundierteVerkaufsstrategien mit gezieltem Mindset-Training, um den Teilnehmern nicht nurdas notwendige Wissen, sondern auch das Selbstvertrauen zu vermitteln, dieseserfolgreich anzuwenden. Von der Identifikation profitabler Dienstleistungen biszur Umsetzung effizienter Verkaufsprozesse bietet das Programm alle Werkzeugefür einen schnellen und nachhaltigen Einstieg. Dank der individuellen Betreuung