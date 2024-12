Broadcom macht aus den "Magnificent Seven" 2025 "BATMMAAN"

Nachdem Broadcom vergangene Woche seine Zahlen für das 4. Quartal präsentiert hat, reißen die Lobeshymnen über die Aktie nicht ab. Die Analysehäuser sind begeistert und treiben die Aktie immer weiter in die Höhe. Dabei wird das Halbleiterunternehmen immer häufiger mit Nvidia verglichen und ihm wird eine ähnliche Erfolgsgeschichte nachgesagt.

Seit der Vorlage seiner Zahlen hat die Aktie von Broadcom mehr als 30 Prozent zugelegt und die Marktkapitalisierung ist auf 1,2 Billionen US-Dollar angestiegen. "Das ist ein bisschen wie der Nvidia-Moment vor etwa anderthalb Jahren, als sie die Zahl sprengten und alle hinterherjagen mussten", sagte Ken Mahoney, CEO von Mahoney Asset Management. Broadcom zeige den Investoren, dass die Anforderungen des KI-Computing so groß seien, dass es neben Nvidia noch viel Platz für andere Gewinner gebe, sagte Mahoney.

Auch Joe Tigay, Portfoliomanager des Rational Equity Amour Fonds, sieht viele Parallelen zwischen Broadcom und Nvidia, weist aber darauf hin, dass der Konzern jetzt liefern muss, um seine hohe Bewertung zu rechtfertigen. Es sieht aber auch, dass Broadcom in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr ein gutes Wachstum gezeigt hat.

Etwas vorsichtiger ist hingegen Alec Young, der Chefinvestmentstratege von Mapsignals: "Es ist noch zu früh zu sagen, ob wir eine Reihe von überwältigenden Berichten wie bei Nvidia erleben werden". Als Beispiel führt der Experte die Entwicklung von Arm Holdings an. Der Konzern haben im Februar eine optimistische Prognose abgegeben und gesagt er stehe "erst am Anfang" des KI-Booms. Die Aktie habe daraufhin in drei Handelstagen um 93 Prozent zugelegt, stehe nun aber 20 Prozent unter Ihrem Höchststand im Juli.

Für die Bank of America ist die Aktie von Broadcom weiterhin ein Kauf. Die Experten erhöhten ihre Gewinnaussichten für den Konzern. Die pro forma EPS-Schätzung für 2025 wurde auf 6,27 von 6 US-Dollar angehoben und für 2026 ging es von 7,31 auf 7,50 US-Dollar nach oben. "Unsere Prognose impliziert ein Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent und ein EPS-Wachstum von 20 Prozent (pro forma) für die nächsten drei Jahre auf einer diversifizierten Basis von Silizium- und Infrastruktursoftware", sagte BofA-Analyst Vivek Arya in einer Mitteilung an Kunden. Der Experte bestätigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel für Broadcom von 215 auf 250 US-Dollar.

Insgesamt ist die Analystengilde fast durchweg positiv gestimmt für die Aktie von Broadcom. Von den 43 Experten, die den Wert covern, sagen 38, dass die Aktie ein "Kauf" ist und 5 Raten zum "Halten" des Papiers. Kein Analyst stuft die Aktie mit "Verkaufen" ein. Das höchste Kursziel ruft dabei die BNP Paribas auf. Die Experten haben es auf 300 US-Dollar festgelegt.

Der Umsatz von Broadcom im vierten Quartal überstieg 14 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen rechnet im kommenden Quartal mit Einnahmen von 14,6 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse aus KI-Produkten verzeichneten einen beeindruckenden Anstieg von 220 Prozent, und CEO Hock Tan sieht in den nächsten Jahren enorme Wachstumsmöglichkeiten. Das Marktpotenzial für KI-Technologien wird bis 2027 auf 60 bis 90 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Zu den Kunden von Broadcom zählen Technologieriesen wie Amazon und Google, die ihre Kapazitäten im Bereich Künstliche Intelligenz erweitern. Zusätzlich sollen Kooperationen mit OpenAI und Apple bis 2026 die Umsätze weiter steigern. Broadcoms Halbleiter spielen eine entscheidende Rolle in zahlreichen Branchen, wobei die Nachfrage nach den leistungsstarken AI-XPU-Prozessoren des Unternehmens kontinuierlich zunimmt.

Mein Tipp: Broadcom wird 2025 im Konzert der großen KI-Konzerne mitspielen. Die Medien haben dafür schon ein neues Wortspiel geschaffen. Aus den "Magnificent Seven" wird "BATMMAAN" (Broadcom - Apple - Tesla - Microsoft - Meta - Amazon - Alphabet - Nvidia). Aktuell schreckt der steile Kursanstieg und die hohe Bewertung von Broadcom vielleicht noch den ein oder anderen Anleger ab. Diese Investoren sollten noch einmal die Geschichte von Nvidia Revue passieren lassen. Vielleicht fällt der Einstieg dann etwas leichter. Broadcom könnte 2025 richtig durchstarten und den Namen "BATMMAAN" in den Medien populär machen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

