Anleger investieren 600 Milliarden US-Dollar in Rentenfonds

Bis Mitte Dezember flossen laut EPFR-Daten 617 Milliarden US-Dollar in globale Rentenfonds. Damit wurde der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2021 von 500 Milliarden US-Dollar übertroffen. Aktienfonds erzielten ebenfalls hohe Zuflüsse von 670 Milliarden US-Dollar, während Geldmarktfonds mit mehr als 1 Billion US-Dollar am stärksten profitierten.

Unternehmensanleihen waren besonders gefragt. Ihre Renditen lagen über denen von Staatsanleihen, da viele Unternehmen die Zinserhöhungen gut verkrafteten. "Viele Unternehmen haben ihre Finanzierung langfristig gesichert, bevor die Zinsen zu steigen begannen", erklärt Willem Sels, Chief Investment Officer bei der Privatbank HSBC. Zudem profitierten Unternehmen von höheren Erträgen aus ihren Cash-Beständen.

ETFs dominieren den Anleihenmarkt

Investoren setzten verstärkt auf passive, börsengehandelte Fonds (ETFs), die einen einfachen Zugang zu bisher illiquiden Märkten wie Unternehmensanleihen bieten. Laut Morningstar Direct flossen bis Ende November 350 Milliarden US-Dollar in Renten-ETFs. "ETFs bieten Zugang zu schwer handelbaren Vermögenswerten wie Anleihen in einer viel liquideren Form", erklärt Martin Oehmke von der London School of Economics.

Die großen Anbieter wie BlackRock und Vanguard profitierten besonders. BlackRock iShares-ETFs sammelten bis Oktober 111 Milliarden US-Dollar ein, während Vanguards Rentenfonds Zuflüsse von 120 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Ausblick auf 2025

Trotz des Rekordjahres könnte der Aufwärtstrend bei Anleihen 2025 abflachen. Die Steuersenkungs- und Deregulierungspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump haben die Aktienmärkte in den USA beflügelt. Allein in den vier Wochen nach Trumps Wahlsieg flossen laut EPFR und TD Securities 117 Milliarden US-Dollar in US-Aktienfonds – mehr als viermal so viel wie in Anleihen.

Einige Experten warnen zudem vor begrenztem Potenzial bei Unternehmensanleihen. "Eine deutliche Verengung der Spreads erscheint unwahrscheinlich, und ich sehe kaum Raum für weiter sinkende Renditen", sagt Carl Hammer, Global Head of Asset Allocation bei der SEB Bank.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

