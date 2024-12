Börsenstart USA - 17.12. - Dow Jones schwach -0,45 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:46) bei 43.528,29 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Coca-Cola +0,93 %, Amgen +0,90 %, Nike (B) +0,86 %, McDonald's +0,61 %, Apple +0,49 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,71 %, Unitedhealth Group -1,89 %, Amazon -1,79 %, Salesforce -1,54 %, Chevron Corporation -1,29 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.016,79 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +3,70 %, Super Micro Computer +3,70 %, Moderna +2,88 %, Alphabet Registered (C) +2,51 %, Cognizant Technology Solutions (A) +2,48 %

Flop-Werte: Marvell Technology -7,93 %, Broadcom -4,64 %, Arm Holdings -4,35 %, AppLovin Registered (A) -3,69 %, Constellation Energy -2,87 %

Der S&P 500 steht bei 6.054,09 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: Enphase Energy +4,39 %, ON Semiconductor +3,70 %, Super Micro Computer +3,70 %, Pfizer +3,37 %, Charles River Laboratories International +2,99 %

Flop-Werte: Broadcom -4,64 %, CF Industries Holdings -4,44 %, Vistra -4,36 %, Humana -3,59 %, Brown-Forman Registered (B) -3,55 %