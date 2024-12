American Wave Machines kündigt Partnerschaft mit der China Tourism Group an

SOLANA BEACH, CA / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / American Wave Machines, das Unternehmen für Surftechnologie, das hinter den PerfectSwell Surf Venues rund um den Globus steht, gab heute eine Vereinbarung zur Entwicklung eines PerfectSwell-Surfresorts mit der China Tourism Group bekannt. Das Projekt auf der Insel Hainan in der Riyue Bay, die in der Stadt Wanning auch als Sun and Moon Bay bezeichnet wird, wird den Namen „Riyue Bay Surf Resort“ tragen.