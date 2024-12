Hier muss sie noch rüber!

Nach einem Tiefpunkt bei 36,51 Euro im November 2022 drehte der Wind bei Redcare Pharmacy wieder, zu Beginn des Jahres 2023 konnte schließlich der seit den Rekordständen etablierten Abwärtstrend geknackt werden. In der Folge gelang es eine bis November dieses Jahres andauernde Aufwärtsbewegung an das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 165,70 Euro und damit auch einen wichtigen Widerstand aus den Jahren 2020 und 2021 zu erreichen. Genau diese Schlüsselstelle markiert jedoch auch eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft, oberhalb derer ein Anstieg an die Rekordstände aus 2021 möglich wäre.

Die geringe Abgabebereitschaft in der Aktie weist auf relative Stärke hin, aber ein Folgekaufsignal mit vorläufigen Zielen bei 205,40 und darüber 249,00 Euro kann erst bei einem nachhaltigen Sprung mindestens über 165,70 Euro etabliert werden. In der Folge würde sich ein mittelfristiges Long-Investment auf diesen Wert anbieten. Kommt es dagegen zu größeren Verlusten, wie beispielshalber den 50-Wochen-Durchschnitt bei 133,20 Euro, müsste noch einmal der einstige Widerstandsbereich von rund 120,00 Euro als Unterstützung einspringen, darunter der EMA 200 bei 109,70 Euro. Einige Tage dürfte die Entscheidungsfindung allerdings noch in Anspruch nehmen.

Redcare Pharmacy (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Gelingt es das Momentum wieder aufzubauen und die Aktie über 165,70 Euro voranzutreiben, würde Redcare Pharmacy die Chance auf einen Anstieg an die Rekordstände von 249,00 Euro erhalten. Als Zugvehikel könnte in diesem Beispiel das mit einem Hebel von 6,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ200Y zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 280 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 12,18 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 153,00 Euro gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, dies käme im Schein einem Stopp-Kurs von 2,58 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Monate eingeplant werden.