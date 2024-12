ProSiebenSat.1 in Gesprächen zum Verkauf des Vergleichsportals Verivox

Wolf4000 schrieb 14.12.24, 11:56

Sehe ich auch so Erstangebot wird dann mit ca. 40 - 50 % Aufschlag kommen. Evtl. schon geplant. 7 ist Minimum da es drunter sonst keiner annimmt. Jedoch ist dann 0% fraglich ob sie mit Ihren 30% dann über 50% kommen u.m die Kontrolle zu erhalten. Die Frage wird sein welchen Preis CZ will, Freefloat soll 41% sein. Dann bleiben noch ca. 14%. Wenn MFE 95% erreichen will wird nix unter 8+ gehen. IMO So oder so bei dem jetzigen Kurs ein klarer Kauf auch ohne Angebot. 6 - 7 bis zur nächsten HV IMO