Geopolitische Risiken und schwache Konjunktur belasten Zeiss

mbg5 schrieb 15.12.24, 18:21

In erster Linie habe ich davon gesprochen, dass die Firma immer noch mit einem Forward KGV von 25 bewertet ist und dass bei massiven Wachstumsproblemen. Das Wachstum schlägt die Inflation gerade mal um einige wenige Prozent, dazu noch der Standortnachteil Deutschland im internationalen Vergleich kann man das ja kaum anders sehen. Wie die Aktie "performed" interessiert mich dabei 0,0 denn im Markt gibt es immer über und Untertreibungen, wie das Ergebniss und der Umsatz "performed" sehr wohl und da kann es keine zwei Meinungen geben . Zufriedenstellend ist eben anders und besondere äußere Einflüsse (wie Corona z.B. oder eine Wirtschaftskrise) kann ich jetzt auch nicht mehr erkennen bzw. sollten längst überwunden sein. Was mich am meisten stört und sicher auch viele andere Verkäufer ist dass die Probleme nur scheibchenweise ans Licht kommen. Welche Gründe kann es geben,dass die Marge um fast 50% einbricht wenn man einer der Weltmarktführer in seinem Bereich ist, wie kann das sein? Scheinbar kann man gestiegene Kosten (Löhne/Material) eben nicht an den Endkunden weitergeben und dann frage ich mich wieso. Sind die Produkte evtl. doch nicht so gut oder die Konkurrenz stärker als gedacht oder warum geht man nur langfristig davon aus die Margen wieder anheben zu können aber nie wieder auf das Niveau wie sie mal waren? Eine ASML hat dieses Problem ja wohl eher nicht, da zahle ich dann aber doch eher ein KGV 30 für einen echten Weltmarktführer als KGV 25 für eine gute Firma oder ? Wohlgemerkt KGV 25 ist jetzt nach diesem herben Verlust. Vorher wars auch KGV 30 und da kann es nicht verwundern dass sehr viele eben rausgehen.



Zum Thema Übernahme: CZM hält 59%, damit sind 41% im Freefloat nach Adam Riese. Das kann auch jeder nachlesen. Natürlich ist damit eine gewaltsame Übernahme nicht möglich aber darum gehts ja auch nicht. Mit Anteilen der 41% können zum einen aktivistische Investoren durchaus Einfluss auf die Strukturen der Firma nehmen und zum anderen ist letztendlich eine Unterfirma der Unternehmensgruppe Carl Zeiss. Gerade hier ist es möglich bei entsprechenden luktrativen Angeboten (mit Aufschlag zum jetzigen Kurs) die Firma zu verkaufen z.B. wenn erkannt wird das nichts mehr vorwärts geht oder das Geld in anderen Bereichen besser aufgehoben wäre. Das Szenario halte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch für relativ unwahrscheinlich aber wer weiß was die Zukunft bringt.