Apple, Microsoft & Nvidia: "Marktwert von 4.000.000.000.000 US-Dollar voraus"

Der Wedbush-Analyst Dan Ives geht davon aus, dass künstliche Intelligenz die Technologieaktien im nächsten Jahr weiter in die Höhe treiben wird. In der Folge werde Apple das erste Unternehmen sein, das jemals eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar erreicht, dicht gefolgt von Nvidia und schließlich Microsoft, so Ives.

Ives Begeisterung beschränkt sich aber nicht nur auf die größten Unternehmen. „Wir gehen davon aus, dass die Technologieaktien im Jahr 2025 in unserem Basisszenario um weitere 25 Prozent steigen werden“, schrieb Ives in einem Research-Bericht.